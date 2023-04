Hoffnung für den FC Bayern: Eric Maxim Choupo-Moting zurück im Training

Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting ist nach Knieproblemen wieder fit. Dayot Upamecano und Alphonso Davies erhalten eine Pause.

Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting konnte beim Training am Montag voll mitmachen.

München - Die Stimmung im Teamtraining des FC Bayern am Montag war ausgesprochen gut – und das lag nicht nur an der Rückkehr von Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting (34).



Trainer Thomas Tuchel bewies zu Beginn der Einheit ein gutes Gespür für die derzeitige Gemengelage, er ließ seine Stars bei einem Kopfballspiel gegeneinander antreten. Jeder Spieler durfte nach Anwurf eines Assistenztrainers zunächst ins Tor köpfen, um dann selbst den Kopfball des Teamkollegen zu parieren. Das sorgte logischerweise für viel Heiterkeit, das Lachen der Bayern-Profis hörte man noch hunderte Meter entfernt.

FC Bayern: Eric-Maxim Choupo-Moting machte im Training einen guten Eindruck

Mit Spiel und Spaß in die unmögliche erscheinende Aufgabe in der Champions League gegen Manchester City am Mittwoch – und endlich wieder mit einem echten Neuner: Das könnte der Plan von Coach Tuchel sein. Choupo-Moting, der die vergangenen drei Partien wegen Kniegelenksproblemen verpasst hatte, sendete positive Signale, er konnte alle Übungen ohne Schwierigkeiten mitmachen, zum Abschluss übte er noch Torabschlüsse.

Ob er somit gegen City wieder in der Startelf stehen wird? Es wäre ein großes Plus für die Münchner, die offensiv zuletzt jede Durchschlagskraft vermissen ließen. Nicht dabei im Training waren die Abwehrspieler Dayot Upamecano und Alphonso Davies. Das Duo wurde geschont, arbeitete individuell im Leistungszentrum. Beide sind wohl bereit für die Partie am Mittwoch.