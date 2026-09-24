Hört Bayern-Legende Müller zum Ende des Jahres auf? "Denke über viele Dinge nach"

Der Vertrag von Thomas Müller läuft Ende des Jahres aus. Seine Zukunft ließ der ehemalige Bayern-Spieler offen.

Ex-Bayern-Spieler Thomas Müller ist der Frage nach seiner sportlichen Zukunft ausgewichen. "Ich denke über viele Dinge nach, aber im Moment konzentriere ich mich voll und ganz auf die anstehenden Spiele", sagte der 37-Jährige bei einer Medienrunde seines kanadischen MLS-Teams Vancouver Whitecaps, angesprochen auf seinen zum Ende des Jahres auslaufenden Vertrag. "Mal schauen, was mir mein Körper in den nächsten Wochen sagt, und dann werden wir weitersehen. Es ist viel los, und ich habe hier keine konkrete Antwort."

Müller war im Sommer 2025 nach 25 Jahren beim FC Bayern nach Nordamerika gewechselt, mit den Whitecaps gewann er in der vergangenen Saison den kanadischen Pokal und unterlag im MLS Cup erst im Endspiel Lionel Messis Inter Miami.

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"Die Mission ist noch nicht abgeschlossen": Müller über seine Ziele mit den Whitecaps

Es gehe "immer um die private Situation, den Vertrag, die Stadt, in der wir leben, die Perspektive der Mannschaft und um die Verfügbarkeit, also um den Körper", sagte Müller. Für seine Entscheidung sei "das ganze Paket enorm wichtig. Ich fühle mich sehr wohl hier, habe Spaß mit dem Team. Den Rest warten wir ab."

In dieser Saison ist Müller mit Vancouver im nationalen Pokal bereits ausgeschieden, in der MLS hat das Team als Tabellenführer in der Western Conference beste Aussichten auf die Playoffs. "Ich will, dass dieses Team besser wird. Die Mission ist noch nicht abgeschlossen", sagte Müller. Die reguläre Saison endet Anfang November, das Finale der Playoffs findet am Abend des 18. Dezembers (Ortszeit) statt.