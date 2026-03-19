Hoeneß über Real: "Spielen gar nicht so gut Fußball, aber"

Der FC Bayern hat nach wie vor drei Titelchancen. Doch nun dämpft Uli Hoeneß die Erwartungen. Er warnt vor Champions-League-Gegner Real Madrid - auch wenn er große Chancen aufs Weiterkommen sieht.

Frankfurt/Main

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß schätzt Real Madrid im Viertelfinale der Champions League als machbare Aufgabe, aber auch als gefährlichen Gegner ein. "Die spielen gar nicht so gut Fußball, aber die sind überragend an Routine, die sind auf den Punkt fit. Die sind in der Meisterschaft wieder mal gar nicht so gut, aber sie können von ihrem Erfahrungsschatz leben", sagte Hoeneß auf einer Veranstaltung der Frankfurt School of Finance & Management in Frankfurt am Main.

Es sei allerdings "total vermessen", von einem Weiterkommen auszugehen, äußerte der 74-Jährige und fügte hinzu: "Aber wir haben lange nicht so große Chancen gehabt vom spielerischen Niveau wie in diesem Jahr."

Hoeneß: "Deutscher Meister werden wir"

Die Bayern haben nach wie vor die Chance aufs Triple. Auf die Frage, ob die nächsten drei Titel in den nächsten Wochen fällig seien, antwortete Hoeneß: "Das ist zu optimistisch."

In der Fußball-Bundesliga sind die Münchner mit neun Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund Tabellenführer. "Ich würde sagen, deutscher Meister werden wir", sagte Hoeneß. Im DFB-Pokal geht es im April im Halbfinale zu Bayer Leverkusen. "Das wird schwer", betonte der frühere Erfolgsmanager des FC Bayern. Und in der Königsklasse gegen Real sei alles möglich. "Da kann man nicht sagen, man gewinnt die Champions League."