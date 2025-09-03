Hoeneß schimpft über den Transfer-Sommer: "Ich war fassungslos"

Uli Hoeneß äußert sich empört über die exorbitanten Summen im internationalen Transfermarkt und warnt vor den Folgen. Der Ehrenpräsident des FC Bayern fordert eine klare Position der Bundesliga und sieht den Rekordmeister als Außenseiter in der kommenden Champions-League-Saison.

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist entsetzt über die jüngsten Entwicklungen auf dem internationalen Transfermarkt. "Ich war fassungslos, was die letzten sechs, acht Wochen im internationalen Fußball los war", sagte der 73-Jährige bei einer Veranstaltung der Deutschen Fußball Liga in Berlin.

Die hohen Summen, die im Sommertransferfenster bewegt wurden, bezeichnete Hoeneß als "völlig gaga" und meinte: "Irgendwann sagt der Bürger: Sind die völlig bekloppt?"

Der FCB-Newsletter Aktuelle News zum FC Bayern München Jetzt anmelden

Hoeneß sorgt sich: "Das kann nicht gut gehen"

Die Bayern waren zuletzt im Werben um die Nationalspieler Florian Wirtz, der zum FC Liverpool wechselte, und Nick Woltemade, der nun für Newcastle United spielt, an der Finanzkraft der englischen Premier League gescheitert. Die englischen Topclubs gaben im Sommer mehr als 3,5 Milliarden Euro für Neuzugänge aus und stellten damit einen Rekord auf.

Hoeneß warnte: "Das kann nicht gut gehen." Die Bundesliga sei gut beraten, ihren eigenen Weg zu gehen und müsse dabei eine Führungsrolle übernehmen. "Wir müssen Stärke zeigen und nicht das Geld der Araber, der amerikanischen Hedgefonds nehmen", forderte der langjährige Bayern-Manager. Die DFL müsse sicherstellen, dass die Bundesligisten "dieses Geld nie annehmen müssen".

FC Bayern in der Champions League: "Keiner rechnet mit uns"

Den Rekordmeister aus München erklärte Hoeneß für die kommende Europapokal-Spielzeit kurzerhand zum Außenseiter. "Ich freue mich auf diese kommende Saison, weil wir so wie Hoffenheim in die kommende Champions-League-Saison gehen. Keiner rechnet mit uns", sagte der Weltmeister von 1974, der von der DFL für seine Verdienste um den deutschen Profifußball mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet wurde.

Auf Beschluss ihres Präsidiums würdigt die DFL mit dem Ehrenpreis "herausragende Verdienste für den deutschen Profifußball".

Rainer Bonhof hielt die Laudatio auf Uli Hoeneß: Rainer Bonhof. © IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Die Laudatio auf Hoeneß hielt Weltmeister Rainer Bonhof. Der langjährige Wegbegleiter und heutige Präsident von Borussia Mönchengladbach erinnerte in seiner Rede an die gemeinsamen Jahre als aktive Spieler und würdigte das Lebenswerk des Münchner Klubpatriarchen. "Du hast Millionen in den Bann gezogen und dem deutschen Fußball ein Gesicht gegeben", sagte Bonhof. Vor allem aber freue er sich darüber, "dass du diese längst verdiente Auszeichnung als Mensch bekommst".