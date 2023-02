Hochexplosives Interview: Neuer geht mit Bayern-Bossen hart ins Gericht

Frühes WM-Aus, dann die schwere Beinverletzung und zuletzt der Rauswurf seines Torwarttrainers und Freundes Toni Tapalovic. Für Manuel Neuer läuft er derzeit alles andere als gut. In einem Interview hat er seinem Frust nun freien Lauf gelassen und auch die Verantwortlichen des FC Bayern heftigst kritisiert.

München - Es waren echte Seuchenwochen für Manuel Neuer, den Torhüter der Bayern und der Nationalmannschaft. In der "SZ" sprach Neuer jetzt erstmals über das WM-Aus und seinen Skiunfall, bei dem er sich das Bein gebrochen hat.

"Am Anfang war das natürlich ein Schock. Aber: Es wird kein Schaden bleiben", sagte er: "Es gab andere Sachen, die mich wirklich umgehauen haben. Das ist schlimmer als das, was einem körperlich widerfahren ist."

Neuer: "Ich bin da kein Schisshase, der sich wegduckt"

Damit meinte er etwa die WM. "Als es nach der WM hieß, ich sei für das Scheitern verantwortlich, das hat mich in gewisser Weise echt verletzt." Deswegen ging er Skifahren, um abzuschalten, dann der Unfall "Ich habe mit den Verantwortlichen telefoniert und gesagt, dass mir das leidtut. Ich bin da kein Schisshase, der sich wegduckt."

Es folgte der Rauswurf von Bayerns Torwart-Trainer Toni Tapalovic, einem engen Freund von Neuer. "Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen, das war das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe", sagte Neuer: "Da war große Enttäuschung. Wir wollen als Bayern München anders – eine Familie – sein. Und dann passiert etwas, das ich so hier noch nicht erlebt habe."

Den Kapitän des FC Bayern soll die überraschende Entlassung seines Trauzeugen härter getroffen haben, als die "Koa Neuer"-Äußerungen der Bayern-Ultras, als er im Jahr 2011 von Schalke 04 zu den Münchnern wechselte.

Tapalovic-Rauswurf: Neuer dachte sogar über Bayern-Zukunft nach

Für den Rauswurf gab es für Neuer keinen nachvollziehbaren Grund: "Es wurden Dinge gesagt, mit denen ich nicht einverstanden bin. Nichts, was ich gehört habe, hätte die Möglichkeit ausgeschlossen, dass man miteinander spricht und die Dinge klärt", so der enttäuschte FCB-Schlussmann, der sogar über seine Zukunft im Verein nachgedacht haben will.

Grund für den Tapalovic-Rauswurf sollen Unstimmigkeiten zwischen dem Neuer-Vertrauten und Chefcoach Julian Nagelsmann gewesen sein. Könnte das zu Problemen zwischen dem Keeper und seinem Übungsleiter führen? Neuer will sich weiter mit Nagelsmann austauschen und professionell mit ihm weiterarbeiten.