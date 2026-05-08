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Hiobsbotschaft für den FC Bayern: Davies fällt mehrere Woche aus

Alphonso Davies verletzt sich im Spiel gegen Paris Saint-Germain und fällt mehrere Wochen aus.
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Fällt aus: Bayern-Star Alphonso Davies.
Fällt aus: Bayern-Star Alphonso Davies. © IMAGO

Das ist bitter für den FC Bayern! Der Klub muss mehrere Wochen auf Alphonso Davies verzichten. Das teilten die Münchner am Freitagmittag mit. Der Kanadier zog sich beim 1:1 gegen Paris Saint-Germain "eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel" zu. 

Verletzung bedeutet wohl Saisonaus für Davies

Das ergaben die Untersuchungen durch die medizinische Abteilung der Bayern. Damit könnte die Bayern-Saison für den Außenverteidiger gelaufen sein. Immerhin hat der Klub schon am 23. Mai das letzte Spiel der Spielzeit. An jenem Tag treffen die Münchner im Berliner Olympiastadion im Pokalfinale auf den VfB Stuttgart.

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  • d.peter vor 26 Minuten / Bewertung:

    Bei Davies scheint es wohl ein körperliches Problem zu geben.Denn eine solche Verletzungsanfälligkeit und immer wieder mit gleichen Symptomen ist aber wahrlich nicht von Zauberhand möglich.Ich gebe da allen Verantwortlichen Recht,wenn sie Davies Lebenswandel mal genauer unter die Lupe nehmen.Ein Sprint über einige Meter reicht schon um bei ihm eine Muskelverletzung festzustellen.Das ist nicht mehr für ihn,sondern für den Verein ein hinterfragenswertes Problem.

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