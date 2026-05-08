Hiobsbotschaft für den FC Bayern: Davies fällt mehrere Woche aus

Alphonso Davies verletzt sich im Spiel gegen Paris Saint-Germain und fällt mehrere Wochen aus.

Das ist bitter für den FC Bayern! Der Klub muss mehrere Wochen auf Alphonso Davies verzichten. Das teilten die Münchner am Freitagmittag mit. Der Kanadier zog sich beim 1:1 gegen Paris Saint-Germain "eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel" zu.

Verletzung bedeutet wohl Saisonaus für Davies

Das ergaben die Untersuchungen durch die medizinische Abteilung der Bayern. Damit könnte die Bayern-Saison für den Außenverteidiger gelaufen sein. Immerhin hat der Klub schon am 23. Mai das letzte Spiel der Spielzeit. An jenem Tag treffen die Münchner im Berliner Olympiastadion im Pokalfinale auf den VfB Stuttgart.