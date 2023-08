Here I am! Harry Kane absolviert Medizincheck in München

Nach Wochen zäher Verhandlungen ist Harry Kane endlich in München angekommen. Der Stürmer absolvierte am Abend seinen Medizincheck im Klinikum Barmherzige Brüder. Die AZ war vor Ort.

München - Here I am! Oder besser: Do bin i! Harry Kane ist nach Wochen zäher Verhandlungen endlich in München angekommen. Mit einer Stunde Verspätung, wie konnte es im Kane-Poker auch anders sein, landete der 30-Jährige um 19.20 Uhr am Flughafen Oberpfaffenhofen.

Danach ging es für Kane direkt zum obligatorischen Medizincheck ins Münchner Klinikum Barmherzige Brüder, wo bereits drei Stunden vor seiner Ankunft die ersten Journalisten mehr oder weniger sehnsüchtig auf den Angreifer warteten. Denn bereits 16.50 Uhr machten Meldungen die Runde, die Maschine mit Kane im Gepäck sei an einem anderen Flughafen gelandet und der englische Nationalspieler sei schon auf dem Weg ins Krankenhaus.

Die ersten Fans des FC Bayern erwarten Harry Kane bereits vor dem Krankenhaus, in welchem der Stürmerstar seinen Medizincheck absolvieren wird. © AZ

Harry Kane in München: Passanten warten am Klinikum Barmherzige Brüder

Doch daraus wurde nichts. Statt Kane stapften lediglich ein paar Besucher ins Klinikum. Dennoch hatte es sich mittlerweile herumgesprochen, dass der Wunschtransfer des FC Bayern an diesem Abend endlich zum Medizincheck erwartet wird.

Passanten fragten neugierig nach, ob Kane denn an diesem Freitag wirklich in die bayrische Landeshauptstadt kommt. Sie konnten es wohl auch noch nicht glauben, dass die Kaugummi-Verhandlungen zwischen Tottenham-Boss Daniel Levy und dem Rekordmeister endlich Früchte trugen.

Harry Kane: Rekord-Transfer des FC Bayern lockt 50 Schaulustige zum Medizincheck

Während Kane überpünktlich in Oberpfaffenhofen landete, versammelten sich die ersten Bayern-Fans vor der Klinik, um ihren neuen Stürmer gebührend Willkommen zu heißen.

Als der rote Bayern-Audi um 19.51 Uhr dann endlich in die Romanstraße abbog, gesellten sich über 50 weitere Schaulustige zu ihnen. Selbst Omas verschlug es vor die Tür, um den Rekordeinkauf der Münchner auf dem Weg zum Medizincheck zu empfangen. Ein besonders findiger Fan zeigte sich gar bereits im FC-Bayern-Trikot mit Kanes Namen auf dem Rücken.

Die ersten Fans haben sich bereits mit Harry-Kane-Trikots ausgestattet. © AZ

Stattdessen fuhr der SUV mit Kane auf der Rückbank direkt in die Tiefgarage der Klinik. Dort absolviert der Star-Stürmer nun seinen Medizincheck. Auf dem Rückweg zeigte sich der Superstar dann schon gelöster. Als der Medizincheck gegen 21.30 Uhr beendet war und Harry Kane das Klinikum wieder verließ, winkte er im Auto sitzend den wartenden Fans lächelnd zu.

Ob Kane schon am Samstag gegen RB Leipzig in der Startelf steht, ist noch unklar. Die Chance dazu besteht auf jeden Fall, denn die Münchner können den Engländer noch bis Samstag 15.00 Uhr für die Partie anmelden.