Herbert Hainer: "Musiala will der beste Spieler der Welt werden"

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat der AZ ein exklusives Interview gegeben. Darin spricht er unter anderem auch über Bayern-Youngster Jamal Musiala .

München - Er war der deutsche Shootingstar bei der WM und der beste Bayern-Spieler im vergangenen Halbjahr: Jamal Musiala (19) hat sich auf Top-Niveau etabliert, daher will der FC Bayern so schnell wie möglich mit ihm verlängern. Musialas Vertrag läuft noch bis 2026, er soll mit einem besser dotierten Arbeitspapier ausgestattet werden.

Hainer: "Jamal passt einfach hierher, die Fans lieben ihn"

Bayern-Präsident Herbert Hainer erklärt im exklusiven Interview mit der Abendzeitung (Weihnachtsausgabe): "Hasan Salihamidzic hat ja schon gesagt, dass es bereits vor der WM Gespräche gegeben hat. Jamal war einer der Lichtblicke im deutschen Team, an ihm lag das Ausscheiden sicher nicht. Man hat gesehen, dass er auch in seinem jungen Alter bei einer WM auf höchstem Niveau mithalten und Impulse geben kann – dabei steht er gerade erst am Anfang seiner Karriere."

Aus Hainer Sicht hat Musiala sein Limit noch längst nicht erreicht. "Jamal will der beste Fußballer der Welt werden, das ist gelebtes 'Mia san mia', das gefällt mir", sagt der Präsident weiter: "Wir werden ihn auf diesem Weg begleiten. Er hat einen langfristigen Vertrag bei uns, und wir wünschen uns, dass er möglichst lange beim FC Bayern bleibt – am besten für immer. Er passt einfach hierher, die Fans lieben ihn. Bei uns hat er Saison für Saison die Chance, Titel zu gewinnen und große Spiele zu bestreiten. Das weiß Jamal."

