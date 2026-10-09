Heißer Herbst für den FC Bayern: Diese sieben Gefahren lauern im Oktober

Die Münchner treten beim FC Augsburg an, es ist der Auftakt in eine Periode von sieben Partien bis Ende Oktober. "Wir haben den Kader dafür", sagt Coach Kompany, der auf sein famoses Offensivduo setzt.

Einen echten Angstgegner hat der FC Bayern in der Bundesliga schon lange nicht mehr - seit der Zeit von Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund zwischen 2010 und 2012. Doch wenn es ein Team gibt, das dieser Bezeichnung zumindest nahekommt, dann ist es der FC Augsburg. Von den letzten zehn Liga-Partien gegen Bayern hat der FCA immerhin drei gewonnen: Die Heimspiele in den Saisons 2021/22 (2:1) und 2022/23 (1:0) sowie die Begegnung in München im Januar der vergangenen Spielzeit (2:1).

Coup: Der FC Augsburg um Torhüter Finn Dahmen gewann im Januar mit 2:1 beim FC Bayern. © IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Dieser Coup der Fuggerstädter war für den FC Bayern gleichbedeutend mit der einzigen Bundesliga-Niederlage in eineinhalb Jahren und 47 Spielen. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) soll eine zweite unbedingt vermieden werden.

Kompany warnt vor Derby

"Es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns. Wir haben in der vergangenen Saison nur ein Bundesliga-Spiel verloren – und das war gegen Augsburg", sagte Trainer Vincent Kompany vor dem Auswärtsspiel in der ausverkauften WWK-Arena: "Wir wissen, dass es nicht einfach ist. Und es ist ein Derby, das spielt auch eine Rolle. Augsburg steht nicht nur kompakt, sondern kann auch mit dem Ball gefährlich werden. Es gibt viel versteckte Qualität in der Mannschaft."

Kompany geht optimistisch ins Augsburg-Spiel. © IMAGO/Xpi

Baums Kampfansage an den FC Bayern

Viel Lob, doch klar ist: Die Münchner sind wie immer favorisiert. Chancenlos sieht sich Augsburg allerdings nicht. "Das Wichtigste ist einfach, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen", sagte Coach Manuel Baum, dessen Sohn Lionel in der U12 des FC Bayern spielt: "Es gibt ein Zitat aus dem Kampfsport, das lautet in etwa so: 'Wenn man nur auf die Schlagkraft des Gegners schaut, hat man eh schon verloren.'"

Wobei die Weltklasse-Form von Harry Kane und Michael Olise durchaus einschüchternd wirken könnte auf die Augsburger. "In einem solchen Spiel ist die Intensität wahrscheinlich wichtiger als der taktische Inhalt", ergänzte Baum: "Jeder Spieler muss in jeder Sekunde einfach wie ein Wahnsinniger sprinten."

Heißer Oktober: Bayern vor Mammutprogramm

Da kommt also was zu auf den FC Bayern – und das gilt für den gesamten Monat Oktober. Gleich sieben Spiele stehen auf dem Programm, in diesem heißen Herbst werden in allen drei Wettbewerben die Weichen für eine erfolgreiche Saison gestellt.

Die beiden Superstars des FC Bayern: Harry Kane (l.) und Michael Olise. © IMAGO/DeFodi.de

Nach dem Augsburg-Spiel tritt Kompanys Team am Dienstag in der Champions League bei den Norwegern von Viking Stavanger an. Weiter geht es am darauffolgenden Samstag in der Liga gegen RB Leipzig, ehe am 21. Oktober die Königsklassen-Partie gegen den FC Arsenal wartet.

Abgerundet wird der Monat mit dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg (25. Oktober), dem Pokalspiel gegen den SC Magdeburg (28. Oktober) und dem Liga-Gipfel gegen Dortmund (31. Oktober). Insgesamt sind es bis zur nächsten Länderspielpause im November neun Partien binnen 29 Tagen.

Kaderbreite als Schlüssel

Ein strammes Programm, für das Kompany seinen ganzen Kader braucht. Gut für ihn: Mit Ausnahme von Jamal Musiala (Aufbautraining nach Muskelfaserriss) stehen alle Spieler zur Verfügung. "Wir haben den Kader dafür. Wir wollen in jedes Spiel mit hundertprozentiger Überzeugung reingehen", sagte Kompany. "Ich spiele lieber alle drei Tage, als eine lange Pause zu haben. Die Spieler wollen eh spielen."

Da konnte Christoph Freund nur zustimmen. "Es war eine sehr lange Länderspielpause", sagte der Sportdirektor: "Wir freuen uns, dass es jetzt wieder losgeht, es kommen große Spiele auf uns zu, da freuen wir uns drauf. Wir haben einen super Kader, der bereit dafür ist."

Kane, Olise und der Ballon d'Or

Erst recht die Superstars Kane und Olise, die auch mit ihren Nationalteams überzeugten und zu den Favoriten auf den Ballon d'Or am 26. Oktober in London gehören. "Ich hoffe, dass ein Bayern-Spieler gewinnt", sagte Kompany. Doch generell sei ihm "das Allerwichtigste, dass wir als Mannschaft alles gewinnen. Und das hat auch für Michael und Harry Priorität. Das zeichnet diese Spieler aus."