Harter Ablöse-Poker: Tottenham verpasst FC-Bayern-Wunschspieler Kane gigantisches Preisschild – nächstes Treffen steht an

Der FC Bayern verhandelt in dieser Woche erneut mit Tottenham. Bei der Ablöse für Stürmerstar Harry Kane liegt man aber noch deutlich auseinander.

München - Es herrscht aktuell mächtig Wirbel bei Tottenham Hotspur – nicht nur wegen Harry Kane (29) und des möglichen Transfers des Topstürmers zum FC Bayern.

Am vergangenen Mittwoch wurde bekannt, dass Joe Lewis, der Eigentümer der Spurs, in New York angeklagt worden ist. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 86 Jahre alten britischen Milliardär "schamlosen Insiderhandel" vor.

Sturm-Star Harry Kane will nur zum FC Bayern wechseln

"Jahrelang hat Lewis seinen Zugang zu den Vorstandsetagen von Unternehmen missbraucht und wiederholt Insiderinformationen an seine romantischen Partner, seine persönlichen Assistenten, seine privaten Piloten und seine Freunde weitergegeben", sagte US-Staatsanwalt Damian Williams. Lewis' Anwalt wies die Vorwürfe US-Medienberichten zufolge zurück, doch das dürften ungemütliche Wochen werden für den Tottenham-Boss.

Aus sportlicher Sicht ist die Lage ebenfalls kompliziert, denn Kane, der beste Spieler der Mannschaft, will Tottenham verlassen und zu Bayern wechseln. Lewis hat Spurs-Präsident Daniel Levy (61) angewiesen, Kane in diesem Sommer zu verkaufen, falls sich der Topstürmer weigert, einen neuen Vertrag bei den Londonern zu unterzeichnen.

FC Bayern: Jan-Christian Dreesen und Marco Neppe arbeiten am Harry-Kane-Transfer

Und genau das tut Kane, der am Mittwoch in einem Testspiel in Singapur beim 5:1-Erfolg gegen LC Sailors per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1 traf. In einem Jahr könnte er die Spurs ablösefrei verlassen. Dieses Szenario will Lewis unbedingt vermeiden.

An diesem Freitag, das erfuhr die AZ, wird Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (55) die nächsten Gespräche mit Levy über den Kane-Deal führen. Daher hat Dreesen auch genauso wie Kaderplaner Marco Neppe (37) auf die bayerische Asientour verzichtet. Der Vorstandschef weiß genau: Jetzt ist Verhandlungsgeschick und Überzeugungsarbeit gefragt, um Wunschspieler Kane am Ende nach München zu holen.

Ablöse für Harry Kane: Tottenham will mindestens 117 Millionen Euro

Das wird schwierig genug. Die Münchner, die als Ablösesumme bereits 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den Angreifer geboten haben sollen, würden gern unter der Marke von 100 Millionen Euro bleiben. Doch Tottenham und Boss Levy sehen das anders.

Nach AZ-Informationen wollen die Spurs mindestens 100 Millionen Pfund, also umgerechnet 117 Millionen Euro, für Kane kassieren. Sehr viel Geld für einen Spieler, der an besagtem Freitag 30 Jahre alt wird. Es stehen intensive Gespräche bevor.