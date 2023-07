FC Bayern: "Kane come to Bayern!" – Fans mit kurioser Aktion bei Tottenham-Training

Der FC Bayern arbeitet an einer Verpflichtung von Harry Kane. Dabei gab es auch Hilfe von den eigenen Fans – auf relativ ungewöhnliche Art und Weise.

München – Die Verhandlungen des FC Bayern um Harry Kane, den Stürmer-Star von Tottenham Hotspur und Kapitän der englischen Nationalmannschaft, befindet sich momentan auf der Zielgeraden. Ende der Woche wollen sich beide Vereine zu weiteren Gesprächen zusammensetzen. Es wäre der absolute Königstransfer. Kein Wunder, dass auch Fans das Ihre tun, um den Wechsel von Kane aus London nach München zu forcieren.

Als Tottenham jüngst auf der Singapur-Reise trainierte, waren zwei Bayern-Fans zu sehen, die ein DIN-A4-Plakat "Kane to Bayern pls" bei sich hatten. Wenig überraschend endete die Aktion mit einem humorlosen Rauswurf aus dem Stadion. Einer der beiden Anhänger schilderte die Aktion nun ausführlich.

"Kane stays, you go!" – oder auch nicht: Fans des FC Bayern treiben ihre Aktion auf die Spitze

Fünf Minuten habe es gedauert, bis die Stadionregie auf die Fans aufmerksam wurde und sie auf dem großen Monitor zeigte. Kurz darauf bekam das Fan-Duo es erstmals mit der Security zu tun, während die anwesenden Tottenham-Fans "Kane stays, you go!" und "Leave the stadium and go to Bayern!" skandiert haben sollen.

Beendet war die Aktion damit allerdings nicht – noch lange nicht. Sie hatte gerade erst angefangen...

Um weiterhin im Stadion bleiben zu können, wechselten beide Bayern-Fans erstmal die Plätze und standen dann ganz vorne am Spielertunnel, "den wir wie Bayern-Guerillas unterwanderten". Als Tottenhams Mannschaft das Training beendet hatte, fing einer der beiden den Wunschstürmer ab und rief ihm zu: "Kane, come to Bayern! I have a Brezl and a Beer ready for you in Munich!" Sein Plakat hielt er währenddessen deutlich sichtbar über den Kopf. Schmunzelnd soll Kane den Bayern-Fan samt Plakat angeschaut haben.

Auch "Tottenhams Henker" kann die beiden Bayern-Fans nicht aufhalten

Als der Fan sein Glück auch bei anderen Spielern versuchte und die Mannschaft ordentlich animiert war, folgten Szenen wie aus einem Actionfilm. Ein Sicherheitsbeauftragter, den der Fan aufgrund seines muskulösen Körperbaus wenig schmeichelhaft und auf Niveau der englischen Yellow Press als "Henker der Tottenham Hotspur" bezeichnete, soll sich die Tottenham-Fans als Helfer genommen haben. "Haltet ihn fest!", "Bringt ihn hier runter!", "Zerstört sein Plakat!", soll der Mann – so schildern es die beiden Münchner Fans – gerufen haben.

Die zwei großen Transferziele des FC Bayern diesen Sommer: Harry Kane (l.) und Kyle Walker (r.). © IMAGO / Anna Gowthorpe/Shutterstock

Obwohl ihn einer der Tottenham-Fans ergreifen konnte, gelang dem Bayern-Fan irgendwie doch die Flucht. Sein Kumpel blieb mit dem Plakat weiter am Tatort. Der "Henker" soll mittlerweile auf Betriebstemperatur angekommen sein und den Kumpel angegiftet haben: "Warst du der verdammte Kerl mit dem Plakat!?" Bei einem Fotoabgleich später konnten sie feststellen, dass sie den Falschen geschnappt hatten.

Aktion der Bayern-Fans endet letztlich doch vor dem Stadion

Der tatsächliche "(Übel-)Täter" konnte währenddessen die Flucht antreten – die letztendlich dann aber doch bei einem weiteren Security-Mann endete. Nichtsdestotrotz bezeichnete der Fan seine plakative Kane-Aktion als "tolle Erfahrung".

Mit diesem Plakat brachte einer der Bayern-Fans Spieler, Fans wie Security von Tottenham gleichermaßen in Aufruhr. © privat

Vielleicht braucht es ja bald solche Aktionen gar nicht mehr. Wenn der Transfer – im Gespräch ist eine Ablöse von 100 Millionen Pfund (etwa 115 Millionen Euro) – über die Bühne gehen sollte, können die anderen Bayern-Fans Torjäger Kane bald in München an der Säbener Straße und in der Allianz Arena beobachten und anfeuern. Natürlich auch die beiden Jungs aus Singapur Dann, ganz legal, ohne Ärger mit der Security. Und über eine Brezn und ein Bier wird sich Kane dann sich er auch immer noch freuen…