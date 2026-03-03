Hamann übt deutliche Kritik an FC-Bayern-Star: "Ich weiß nicht, was da los ist"

Didi Hamann übt deutliche Kritik an Jamal Musiala. "Ich glaube, dass ihm sehr viel fehlt", sagt der TV-Experte, der Top-Talent Lennart Karl derzeit den Vorzug geben würde. Der kämpft aktuell um Spielzeit, um sich für die WM zu empfehlen.

Um Lennart Karl ist es ruhig geworden in den vergangenen Wochen – daran ist aber auch überhaupt nichts verwerflich. In den vergangenen beiden Partien gegen Eintracht Frankfurt (3:2) und bei Borussia Dortmund (3:2) saß das Supertalent des FC Bayern, das Fans, Mitspieler und Verantwortliche in der ersten Saisonhälfte mit spektakulären Dribblings und sehenswerten Treffern regelmäßig begeisterte, jeweils über 90 Minuten auf der Bank.

Das hoch veranlagte Offensiv-Juwel erlebt derzeit den ersten kleinen Durchhänger seiner noch so jungen Profi-Karriere. Verwundert ist man darüber beim FC Bayern nicht, im Gegenteil: Derlei Phasen sind bei der Entwicklung eines Talents, das noch immer im Begriff ist, sich im Erwachsenenfußball zu etablieren, einkalkuliert.

Musialas Rückkehr verschärft die Konkurrenz

Zudem war schon länger absehbar, dass dieser Frühling für Karl ein anspruchsvoller werden würde. Schließlich hat das 18-jährige Top-Talent bei allem eigenen Zutun durch starke Leistungen in der ersten Halbserie nicht zuletzt auch von der Tatsache profitiert, dass mit Jamal Musiala der Platzhirsch auf der Zehner-Position über Monate hinweg ausgefallen war. Karl nutzte seine Spielzeit und spielte sich sogar auf den Notizzettel von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der ihn für die Weltmeisterschaft im Sommer im Blick hat.

Nagelsmanns WM-Blick auf Karl

Seit Januar steht Musiala nun wieder für die Bayern auf dem Platz, was sich auch an der rückläufigen Spielzeit von Karl bemerkbar macht. Eine Entwicklung, die auch Nagelsmann nicht verborgen geblieben ist. "Lennart hatte eine super-stabile Zeit. Jetzt struggelt er gerade so ein bisschen – auch, weil ein Jamal Musiala wieder fit ist und dann häufig auch Einwechselzeit von ihm bekommt. Das ist völlig klar", sagt der Bundestrainer im Interview mit dem "Kicker" über das Offensiv-Juwel, das bis dato noch keinen Einsatz für die A-Nationalmannschaft verzeichnet hat.

Nagelsmann nennt Bedingung für Karls WM-Nominierung

Sorgen, dass ihm Teamkollege Musiala einen Strich durch die WM-Rechnung macht, muss sich Karl deshalb aber nicht zwingend machen. "Ich habe nicht den Anspruch, dass er Stammspieler wird, um dann bei der WM dabei zu sein. Denn das wird er nicht", betont Nagelsmann.

Bundestrainer Julian Nagelsmann (hier mit DFB-Geschäftsführer Rudi Völler) sah sich den Klassiker live im Stadion an. © IMAGO/Noah Wedel

Voraussetzung für eine Nominierung sei jedoch, dass Karl seine Einsatzzeiten bei den Bayern nutzt und Selbstvertrauen sammelt. "Er darf nicht zu uns kommen und dann die graue Maus sein, sondern er muss diese jugendliche Frische und das Freche reinbringen", sagt der Bundestrainer. Sonst, so Nagelsmann, könne er "auch einen Erfahrenen mitnehmen, der verlässlich seinen Stiefel spielt".

Musiala ringt nach Beinbruch um Form

Wie viel Spielzeit Karl dafür in den kommenden Wochen bekommt, wird sich zeigen. Klar ist: Die Bayern setzen voll auf Musiala und brauchen ihre Nummer zehn in der nun anstehenden, entscheidenden Saisonphase in Topform. Von der ist der 23-Jährige nach seinem schlimmen Beinbruch im vergangenen Sommer ein gutes Stück entfernt.

Körperlich ist Musiala der Rückstand weiter anzumerken und auch in den Zweikämpfen wirkt er noch immer etwas gehemmt. Die Spielfreude und Unbefangenheit, die ihn bis zu seiner schweren Verletzung ausgezeichnet haben, sie sind noch nicht wieder zurück.

Hamanns deutliche Kritik an Musiala

Auch Sky-Experte und Bayerns Chefkritiker Didi Hamann sieht beim Nationalspieler noch Steigerungsbedarf. "Ich glaube, dass Jamal Musiala sehr viel fehlt. Es ist im Moment ein Versuch, ihn zu integrieren", meint der Champions-League-Sieger von 2005: "Ich glaube, er war keine Option für die Startformation gegen Dortmund, wird das wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen nicht sein. Ich weiß nicht, was da los ist."

Jamal Musiala ist nach seiner schweren Verletzung auf dem harten Weg zurück zu alter Top-Form. © IMAGO/Heiko Blatterspiel

Insbesondere mit Blick auf die teure Vertragsverlängerung im vergangenen Jahr, mit der die Bayern Musialas Stellenwert für den Klub auch finanziell unterstrichen haben, sei der Spieler in der Pflicht, schnellstmöglich zu liefern. "Du brauchst natürlich eine Zeit. Nur es wurde ihm ein Vertrag gegeben letztes Jahr, der ihn gleichsetzt oder besser setzt als den englischen Nationalmannschaftskapitän (Harry Kane, Anm. d. Red.), der wöchentlich Doppelpacks schnürt", sagt Hamann.

Hamann: Musiala "ist der Michael Jordan von Bayern München"

Als Spieler der Güteklasse Musiala habe man – selbst nach einer schweren Verletzung – "zwei, drei Spiele Zeit, um wieder in den Rhythmus zu kommen. Er ist der Michael Jordan von Bayern München. So wird er bezahlt".

Laut Hamann hätte Karl bei der Einwechslung im Klassiker den Vorzug vor Musiala erhalten müssen, "weil er einfach von der Leistung her auf einem anderen Level ist. Ich verstehe auch, dass Vincent Kompany Musiala bringt. Nur du musst das jetzt alles moderieren. Das ist keine einfache Aufgabe".