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Hamann mit harten Worten über FC-Bayern-Star Kimmich: "Wie viele Chancen will er denn noch haben?"

Joshua Kimmich glänzt wieder im Bayern-Mittelfeld – aber Dietmar Hamann beeindruckt das wenig. Auf zwei Positionen sieht er schwarz für den FC-Bayern-Star.
AZ/dpa |
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Hat eine klare Meinung zu Joshua Kimmich: Didi Hamann. (Archivbild)
Hat eine klare Meinung zu Joshua Kimmich: Didi Hamann. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Dietmar Hamann glaubt nicht mehr an eine tragende Rolle für Joshua Kimmich in der Fußball-Nationalmannschaft. "Ich glaube, dass Kimmich da schwer unter Druck kommt und dass sich die Kapitänsfrage dann irgendwann von selber erledigt, weil andere spielen", sagte der Ex-Nationalspieler und TV-Experte bei "Sky 90".

Seit den ersten Länderspielen unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp ist eine Debatte um die Position und den Stellenwert des Profis vom FC Bayern München im DFB-Team entfacht. Für Hamann ist klar, dass Kimmich als Rechtsverteidiger besser aufgehoben ist als im defensiven Mittelfeld.

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Hamann: Flick, Tuchel und Nagelsmann lagen richtig

Kimmich (31) sei früher von Hansi Flick, Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann hinten rechts aufgestellt worden, argumentierte Hamann, "drei Trainer mit herausragenden Fähigkeiten". Der 53-Jährige ergänzte: "Und jetzt will mir einer sagen, dass er Weltklasse ist in der Mitte?"

Um den Stellenwert von DFB-Kapitän Joshua Kimmich ist eine Debatte entfacht. (Archivbild)
Um den Stellenwert von DFB-Kapitän Joshua Kimmich ist eine Debatte entfacht. (Archivbild) © IMAGO

Auf den Hinweis des "Sky 90"-Moderators Patrick Wasserziehr, dass der aktuelle Bayern-Coach Vincent Kompany Kimmich auf der Sechs setze, antwortete Hamann: "Weil er keine anderen hat." Kimmich sei deswegen neben Aleksandar Pavlovic gesetzt.

Hamanns gewagte These über ein WM-Finale

In der Nationalmannschaft sei die Konkurrenz aber größer, auch wegen des Dortmunders Felix Nmecha. "Für mich steht außer Frage, wenn wir morgen WM-Finale spielen, dass Pavlovic und Nmecha in der Mitte anfangen", so Hamann. Er habe im Sommer nach dem frühen WM-Aus gar Kimmichs Rücktritt erwartet: "Wir sind jetzt viermal früh ausgeschieden, wie viele Chancen will er denn noch haben?", sagte Hamann mit Blick auf die WM 2018, 2022, 2026 und EM 2024.

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  • Südstern7 vor einer Stunde / Bewertung:

    "Hansi Flick, Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann "

    Flick und Nagelsmann stehen heute als Nationaltrainer schon auf 1 Stufe mit Herberger in der Hall of Fame. Tuchel? War der mal Nationaltrainer? Und hat er als Bayern-Trainer nicht Kimmich im Mittelfeld auch aufgestellt?

    Überhaupt: Kimmich ist der einzige der viele Positionen spielen kann. Rechtsverteidier war und ist er deshalb, weil das DFB-Team keine international brauchbaren Außenverteidiger hat. Wer Klostermann und Raum am Samstagabend hat stümpern sehen, der wird mir zustimmen.

    Nmecha über Kimmich zu stellen ist ja ein Treppenwitz. Und Kimmich spielt bei Bayern auch nicht neben Pavlovic - sondern umgekehrt, der Pavlovic ist deshalb so gut, weil er mit Kimmich einen Spieler neben sich hat, der Rhythmus und Tempo bestimmen kann, zu dem er aufschaut.

    "Wie viele Chancen will er noch?", fragt Hamann und tut so, als sei Kimmich das Problem der Nationalmannschaft ... und träumt abenteuerlich vom WM-Finale.

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