Hainer stellt Kahn-Rückkehr zum FC Bayern in Aussicht: "Oliver wird in FC-Bayern-Familie zurückkehren"

Die Entlassung von Vorstandschef Oliver Kahn sorgte in Fußball-Deutschland für reichlich Kritik. Nun hat Bayern-Präsident Herbert Hainer angekündigt, dass der einstige Titan in geraumer Zeit in die FC-Bayern-Familie zurückkehren wird.

11. Juni 2023 - 11:47 Uhr | AZ/dpa