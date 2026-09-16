"Hätte er extrem verdient": Hoeneß über großen Preis für Kane

Bayerns Ehrenpräsident spricht in der AZ über die Chancen von Harry Kane bei der wichtigen Wahl Ende Oktober und dessen Vertragsverlängerung: "Wir werden sehen, was dabei rauskommt."

Als die Meisterehrung durch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) so langsam ihrem Ende entgegenging und sich die Spielerinnen und Spieler des FC Bayern nacheinander ins Goldene Buch eintrugen, nahm Uli Hoeneß im prächtigen Kuppelsaal der Staatskanzlei Harry Kane beiseite. Eine knappe Minute redeten der Ehrenpräsident und der englische Topstürmer miteinander, dann verabschiedeten sie sich lächelnd und Hoeneß gab Kane einen freundschaftlichen Klaps auf den Rücken. Oder war es vielmehr ein väterlicher Rat an Kane, bald einen neuen Vertrag bei den Münchnern zu unterschreiben?

Der Ehrenpräsident und der Torjäger im Gespräch: Uli Hoeneß (r.) mit Kane. © Maximilian Koch/AZ

Hoeneß hofft auf Vertragsverlängerung mit Kane

"Das brauche ihm nicht immer zu sagen, das weiß er, dass ich so denke", sagte Hoeneß im exklusiven Gespräch mit der AZ. Beim FC Bayern sind alle Bosse optimistisch, dass Kane über sein Vertragsende 2027 hinaus verlängern wird. Das neue Arbeitspapier soll bis 2029 oder 2030 laufen. Hoeneß setzt darauf, dass der Vorstand bald eine Lösung mit Kane findet. "Das macht der Jan-Christian Dreesen - und der ist im Gespräch. Wir werden sehen, was dabei rauskommt."

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Entspannte Verhandlungen mit Kanes Umfeld

CEO Dreesen führt die Verhandlungen mit Kanes Vater und Bruder, die den 33-Jährigen beraten. "Wir haben ein entspanntes Verhältnis", versicherte Dreesen zuletzt bei Sport1. Es sei "spürbar, dass beide Seiten das wollen". Die Laufzeit des neuen Vertrags sei "eine von den Kleinigkeiten, über die ich hier nicht spreche", ergänzte Dreesen schmunzelnd. Kane selbst hofft, dass "wir im Laufe der nächsten ein bis zwei Monate dahin kommen, wo wir hinwollen".

Kane mit (v.l.) Manuel Neuer, Ministerpräsident Markus Söder und Trainer Vincent Kompany. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Wohlfühlfaktor München und letzter Großvertrag

Der Engländer fühlt sich mit seiner Familie extrem wohl in München, auch sportlich hat er unter Trainer Vincent Kompany die besten Perspektiven. Jetzt geht es darum, die Details zu klären: Vertragslaufzeit und Höhe des Gehalts. Aktuell gehört Kane mit etwa 25 Millionen Euro pro Jahr zu den Topverdienern. "Es ist womöglich nicht mein letzter Vertrag, aber ein großer Vertrag, über den ich entscheiden muss", sagte Kane.

Kane als Topfavorit auf den Ballon d'Or

Worüber hingegen andere entscheiden ist die Ballon-d'Or-Wahl am 26. Oktober in Kanes Heimatstadt London. Der Stürmer zählt nach einer grandiosen Saison und 73 Toren für Bayern und die Nationalmannschaft zu den großen Favoriten. Holt sich Kane den Goldenen Ball bei der Abstimmung von 100 Journalisten? "Er hätte es extrem verdient", sagte Hoeneß der AZ. "Und ich hoffe auch, dass er ihn kriegt."

Gewohnt klare Ansichten: Hoeneß, der sich lange mit Joshua Kimmich unterhielt. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Konkurrenz um den Goldenen Ball

Neben Kane werden auch Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri, Ousmane Dembélé und Lionel Messi Chancen eingeräumt. "Messi den Ballon d'Or zum fünften Mal zu geben, halte ich für Schwachsinn", machte Hoeneß deutlich. Kane habe anders als die Konkurrenten "eine überragende Saison über alle Wettbewerbe" gehabt, so Hoeneß: "Wenn er es dieses Jahr nicht verdient, wann dann?"

Der ebenfalls hoch gehandelte Mbappé, der Torschützenkönig in der Champions League und bei der WM wurde, sei mit Real Madrid hingegen "nicht mal spanischer Meister geworden. Die haben gar keinen Titel gewonnen – und wir zwei." Das könnte am Ende den Unterschied für Kane ausmachen.