Haaland in TV-Doku über Lewandowski: "Da bekommt man Mitleid mit ihm"

Trotz eines Robert Lewandowski in den eigenen Reihen war der FC Bayern in der Vergangenheit an Erling Haaland interessiert. Für den Norweger sei das teils respektlos dem Weltfußballer gegenüber gewesen.

05. September 2022 - 14:00 Uhr | AZ