Große Sorgen um Musiala – das sagt Bayern-Boss Eberl jetzt

Jamal Musiala sorgt beim Test des FC Bayern für einen Schreckmoment. Plötzlich liegt der Nationalspieler auf dem Boden, der Notarzt kommt aufs Feld. Musiala geht aber alleine vom Rasen.

Die ganz große Entwarnung bei Jamal Musiala ließ am Morgen nach dem Schockmoment noch auf sich warten. Beim Testspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig war der Fußball-Nationalspieler kurz vor Ende plötzlich zu Boden gegangen. Der Notarzt eilte wie die Mediziner beider Clubs umgehend auf das Spielfeld, wo Profikollegen wild gestikulierend nach Hilfe riefen.

Nach bangen Momenten bei beklemmender Stimmung in der Allianz Arena löste sich die Anspannung, als auch die nach oben gezeigten Daumen des Notarztes zu sehen waren. Der Beifall wurde umso größer, als Musiala dann selbstständig den Rasen verlassen und die Treppenstufen hinab in die Katakomben gehen konnte. Wenngleich der 23-Jährige noch benommen wirkte.

Eine Diagnose gab es vom deutschen Rekordmeister zunächst nicht. "Das wichtigste, es geht ihm gut", sagte Sportvorstand Max Eberl lange nach dem Schlusspfiff. Zu allem anderen könne man nichts sagen. "Wir drücken natürlich die Daumen", sagte Kapitän Manuel Neuer bei Magenta TV. Was der Teamkollege habe oder gehabt habe, werde sich zeigen. Naheliegend war die Vermutung, dass es bei Temperaturen von deutlich über 30 Grad mit der Hitze zu tun gehabt haben könnte.

Kane, Olise und Upamecano kehren zurück

Die große Sorge um den nach seiner schweren Beinverletzung aus dem Vorjahr immer noch nicht wieder in der Form früherer Tage auftrumpfenden Musiala rückte den Testspielsieg des FC Bayern gegen RB Leipzig (3:1) in den Hintergrund. Beim Debüt von Ismael Saibari und der Torpremiere von Nathaniel Brown gewann der deutsche Meister durch Tore von Luis Díaz, Brown und Musiala verdient. Eine Woche vor dem Supercup-Duell mit Borussia Dortmund kommt der Doublesieger auch ohne die Topstars Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano immer besser in Form.

"Jedes Testspiel ist ernst zu nehmen, egal gegen welche Mannschaft wir spielen", sagte Neuer. "Wir haben das Spiel heute verdient gewonnen und uns gut präsentiert." Marokkos WM-Star Saibari, der für rund 50 Millionen Euro von der PSV Eindhoven gekommen war, lief nach überstandener Verletzung in den letzten 20 Minuten erstmals für das Starensemble auf. Der 25-Jährige holte sich schnell Gelb ab - und legte wenig später Musialas 3:1 auf.

Erst Heidenheim, dann Dortmund

"Wir haben eine super Mentalität, super Spieler - und dann kommen ja noch ein paar dazu", sagte Nationalspieler Aleksandar Pavlovic. "Ismael Saibari und Nene Brown sind super Fußballer und super Menschen, sie haben beide heute gezeigt, was sie drauf haben. Es macht Spaß, mit ihnen zu spielen."

Der Blick der Münchner richtet sich jetzt klar auf den Franz Beckenbauer Supercup in Dortmund in einer Woche. Zuvor wartet am Dienstagabend noch ein letzter Formcheck beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim. "Jetzt müssen wir gut regenerieren und dann nach vorne schauen von Spiel zu Spiel, von Training zu Training", sagte Pavlovic.

Demichelis kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

Der ehemalige Bayern-Profi und Nachwuchstrainer Martin Demichelis hätte sich bei der Rückkehr an die alte Wirkungsstätte als Leipzig-Coach sicher ein anderes Ergebnis gewünscht. Unglücklich war der Argentinier aber nicht. "Heute haben wir drei Tore bekommen, aber Bayern hat Spieler mit so viel Qualität – die machen aus wenig einfach Tore. Trotzdem haben wir immer wieder gut gestanden und hatten unsere Chancen", sagte Demichelis. "Deshalb fahren wir zufrieden nach Hause."

Das Testspiel, das bei 33 Grad an Tempo litt und nach vielen Wechseln an Spielfluss verlor, begann für die Münchner früh mit einer schlechten Nachricht. Nach einem harten Einsteigen von Nationalverteidiger David Raum humpelte Bayern-Profi Konrad Laimer verletzt vom Platz. Der Österreicher sei vorsichtshalber ausgewechselt worden, nachdem das Bein angeschwollen gewesen sei, sagte Eberl. Auch Minjae Kim wirkte bei seiner Auswechslung nach über einer Stunde angeschlagen. Der Südkoreaner verließ die Arena aber ohne sichtbare Probleme.