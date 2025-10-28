Er hat sich zu einer der wichtigsten Säulen beim FC Bayern entwickelt - das zeigt auch eine Umfrage unter Fans. Und: Die Münchner Anhänger trauen Kane den Lewandowski-Rekord zu.

Kane (v.l.), Manuel Neuer und Konrad Laimer – große AZ Umfrage sieht einen der Bayernprofis als den großen Gewinner beim FC Bayern München.

Die Verehrung für Konrad Laimer beim FC Bayern ist riesengroß, da musste man kürzlich nur mal Harry Kane zuhören. "Er spielt bisher eine fantastische Saison", sagte Bayerns Weltstar über den Österreicher. Laimer sei "einer der Spieler, die oft so ein bisschen unter dem Radar laufen", ergänzte Kane: "Er ist ein wichtiger Teil unserer Offensive mit seinen Läufen, seinen Vorlagen. Und auch wie er verteidigt – er macht einen großartigen Job."

Laimers Vielseitigkeit

Das Lob hat sich Laimer mehr als verdient. Egal, ob er links oder rechts hinten verteidigt – der 28-Jährige spielt fast immer auf Topniveau. Kein Wunder, dass die Verantwortlichen der Münchner schon jetzt intensiv darüber nachdenken, Laimers 2027 auslaufenden Vertrag zu verlängern.

Starkes Duo: Laimer und Harry Kane (l.). © IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Einen besseren, zuverlässigeren Mannschaftsspieler als den Österreicher wird man in Europa kaum finden. "Es macht jetzt gerade richtig Spaß. Und wie es halt ist im Fußball: Ich bin offen für alles", sagte Laimer über einen möglichen neuen Vertrag bei Bayern.

Die Fans, so viel ist klar, lieben Laimer genauso wie dessen Mitspieler. In einer Umfrage des Unternehmens "FanQ" für die AZ gaben 46,57 Prozent von mehr als 5000 Befragten an, dass Laimer seit dem Start von Trainer Vincent Kompany im Sommer 2024 die positivste Entwicklung aller Bayern-Spieler genommen habe. Auf Position zwei wählten die Fans Serge Gnabry (19,75 Prozent) vor Harry Kane (16,22). Ein Beleg, wie sich Laimer in den vergangenen Monaten ins Rampenlicht gespielt hat.

Kane als Lebensversicherung

Auch am Mittwoch in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Köln (20.45 Uhr/ARD und Sky live) wird der Verteidiger wieder zur Startelf gehören, er ist einer der Unverzichtbaren - ebenso wie Angreifer Kane.

Der Engländer hat allein in der Bundesliga bereits zwölf Mal getroffen in acht Spielen, macht er so weiter, gerät sogar Robert Lewandowskis Rekord aus der Saison 2021/22 in Gefahr. Der Pole erzielte damals 41 Tore. Und die Fans meinen bei der AZ: Kane packt es! 74,46 Prozent gaben bei der "FanQ"-Umfrage an, dass Kane Lewandowskis Rekord bricht. 29 Tore fehlen dem Bayern-Stürmer noch.

Auf Rekordjagd: Kane. © IMAGO/Laci Perenyi

Dass Kane aktuell die Lebensversicherung des FC Bayern ist, steht auch für die Fans außer Frage. 77,8 Prozent von ihnen gaben an, dass Kane derzeit der wichtigste Spieler der Münchner sei. Michael Olise (11,58 Prozent) und Joshua Kimmich (6,71) folgen auf den Plätzen zwei und drei.

Titelambitionen des FC Bayern

Und dann wäre ja auch noch die Frage, wie viele Titel Bayern in dieser Saison holt. An die Meisterschaft glauben 94,86 Prozent der Fans, an den DFB-Pokal 77,71 Prozent und an die Champions League immerhin noch 38,29 Prozent. Eine titellose Saison halten nur 1,96 Prozent für möglich.

Auch spannend: 70,96 Prozent der Befragten glauben daran, dass Bayern den Torrekord von 101 Treffern in der Bundesliga bricht. Derzeit liegen Laimer und Co. schon bei 30 Toren.