25 Jahre ist es her, dass der FC Bayern die Champions League gewann. Deshalb luden die Münchner die Legenden von damals in die Allianz Arena ein.

Kurz vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln war es soweit: Oliver Kahn und Stefan Effenberg brachten unter Applaus den Champions-League-Pokal auf den Platz. Der Grund: Vor 25 Jahren gewann der FC Bayern im Mailänder San Siro den Henkelpott in einem legendären Elfmeterschießen gegen Valencia (5:4). Das nahmen die Münchner zum Anlass, den Kader in die Allianz Arena einzuladen.

Die Bayern-Legenden Antonio die Salvo, Carsten Jancker, Oliver Kahn und Stefan Effenberg, Roque Santa Cruz, Owen Hargreaves , Giovane Élber, Hasan Salihamizic und Samuel Sami Kuffour. © IMAGO

Kuffour stimmt Klassiker an

Nacheinander kamen die Helden aus den Katakomben. Hasan Salihamidzic, Thomas Linke und natürlich Sammy Kuffour. Nostalgie pur. Der einstige Verteidiger stimmte sogar seinen Klassiker an. "Wir wollen rot-weiße Trikots", sang Kuffour. Die Fans stiegen darauf natürlich ein, obwohl die Bayern in der kommenden Saison solche Trikots tragen werden. Auch Roque Santa Cruz, Michael Wiesinger und Giovane Élber waren da.

Noch in Feierlaune: Die Bayern-Legenden Giovane Élber und Sammy Kuffour. © IMAGO

"Wir hatten schöne Erlebnisse", meinte Effenberg. Was die Mannschaft von damals auszeichnete? "Das Team von 2001 war immer bereit, über sich hinauszugehen", so der "Tiger": "Das waren halt Charaktere und richtig coole Jungs." Einen Vergleich mit dem Team von Trainer Vincent Kompany wollte Effenberg nicht ziehen: "Für die Mannschaft gelten zwei Punkte: Hier das Spiel seriös nach München zu holen und dann den DFB-Pokal nach sechs Jahren wieder zu gewinnen. Nächstes Jahr gilt es, ein bisschen mehr zu investieren, um den Henkelpott nach München zu holen." Eine klare Marschroute!

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Legenden feiern mit den Fans

Dass die Legenden auch 25 Jahre später noch mit den Fans feiern können, zeigten sie auch. Vor der Südkurve wurde der Henkelpott in die Luft gestemmt. Von Alterserscheinungen war nichts zu sehen.