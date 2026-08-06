FC-Bayern-Trainer Kompany untermauert Henkelpott-Ansage: "Daran gibt es keinen Zweifel"

Trainer Vincent Kompany stimmt sein Team trotz vieler Termine bei der Asien-Reise auf die Saison ein. Da erwartet er von den Stars des FC Bayern einiges.

Klare Ansage von Vincent Kompany in Hongkong! "Jetzt im Moment sage ich, unser Ziel ist es, die Champions League zu gewinnen, daran gibt es keinen Zweifel", so der Bayern-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitag (14 Uhr im AZ-Liveticker) gegen Aston Villa. "Und während der Saison werde ich sagen, dass wir uns auf das nächste Spiel konzentrieren müssen. Das zu erreichen, die Bundesliga zu gewinnen, den Pokal, die Champions League, dafür brauchen wir den gesamten Kader fit und gesund. Den müssen wir gut verwenden und uns verbessern im Kader. Das haben wir schon getan, aber hoffentlich hilft uns das, unsere Ziele zu erreichen."

Bereits auf einem Sponsoren-Termin (Adidas) in Hongkong appellierte der 40-Jährige an seine Stars, dass sie auch im dritten Jahr unter seiner Führung denselben Hunger wie zum Start zeigen sollen. "Es geht nicht nur um Verbesserung, sondern ich denke, den gleichen Ehrgeiz, den wir am ersten Tag gezeigt haben, müssen wir auch heute noch haben. Daran ändert sich nichts." Bei diesem Event ließen sich auch Kapitän Manuel Neuer, der Kolumbianer Luis Díaz und der Kroate Josip Stanisic von den Fans feiern.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Spotify). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Spotify über den Consent-Anbieter verweigert

Test gegen Aston Villa im AZ-Liveticker

"Wir müssen uns verbessern wollen, das gilt, sowohl für unsere Topspieler als auch für alle anderen im Team. Und wir müssen mehr Titel und mehr Spiele gewinnen wollen. Es geht also mehr um die Mentalität als um die Qualität, und diese Mentalität muss dieselbe bleiben", sagte der Belgier. "Wir müssen versuchen, uns weiter zu verbessern, auch wenn wir schon sehr gut waren."

Bayern-Stars auf einem Sponsoren-Termin. © Christian Kunz/dpa

Nach einem öffentlichen Training am Donnerstag steht am Freitag der Test gegen Europa-League-Gewinner Aston Villa an. Dann dürften die deutschen Nationalspieler um Joshua Kimmich und Neuer auch länger zum Einsatz kommen als gegen Jeju FK (2:1). Hier kamen sie nach ihrem Aufbau nach dem WM-Urlaub erst nach rund einer Stunde in die Partie. Nach dem Härtetest gegen Aston Villa geht es für den deutschen Rekordmeister zurück in die Heimat.

Bayern-Coach Kompany macht ein Selfie von sich und seinen Spielern. © Christian Kunz/dpa

Zwei weitere Testspiele in Deutschland vor dem Pflichtspielstart

Dort bestreiten die Münchner am 15. August zu Hause ein Testspiel gegen RB Leipzig. Sein letztes Testspiel vor dem Pflichtspiel-Auftakt im Supercup absolviert der FC Bayern drei Tage später beim 1. FC Heidenheim. Vier Tage danach steht für die Münchner bei Vizemeister Borussia Dortmund mit dem Franz Beckenbauer Supercup das erste Pflichtspiel an. Am 28. August eröffnet der Titelverteidiger dann die Bundesliga-Saison gegen den VfB Stuttgart.