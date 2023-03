Bericht: Bayern wirft Nagelsmann raus – kommt Tuchel noch vor dem BVB-Kracher?

Julian Nagelsmann ist wohl vom FC Bayern entlassen worden! Als Nachfolger steht Thomas Tuchel bereit – der Ex-Trainer des FC Chelsea und Paris-Saint-Germain wohnt seit kurzem in München.

München - Das ist der Hammer: Laut übereinstimmenden Medienberichten hat der FC Bayern Julian Nagelsmann entlassen! Zuerst hatte der für gewöhnlich gut vernetzte italienische Fußball-Insider Fabrizio Romano drüber berichtet, die " " hat dies mittlerweile bestätigt.

Nagelsmann dementiert die Berichte noch. Auf die Frage, ob er von Vereinsseite schon von seiner Entlassung erfahren habe, antwortet er gegenüber dem " ": "Nein, noch nicht!"

Bericht: Thomas Tuchel wird neuer Trainer des FC Bayern

Als Nachfolger haben die Bosse demnach Thomas Tuchel im Visier. Dem Fachblatt zufolge soll der 49-Jährige seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bereits am Freitag oder Samstag unterschreiben. Laut dem Fußball-Insider Gianluca di Marzio, der 2013 auf sich aufmerksam machte, als er als erstes vom Wechsel Pep Guardiolas zu den Bayern berichtet hatte, wird er einen Zweieinhalbjahresvertrag unterschreiben.

Eingetütet wurde der Deal nach AZ-Informationen vom berüchtigten Berater Pini Zahavi, der mit seinem Gebaren in der Vergangenheit in den Verhandlungen mit David Alaba und Robert Lewandowski bei den Bayern-Bossen für Aufruhr gesorgt hat.

Tuchel, ehemaliger Trainer des FC Chelsea und von Paris Saint-Germain, musste aufgrund der Brexit-Regularien kürzlich aus England wegziehen – und hat sich als neuen Wohnort ausgerechnet München ausgesucht. Beim hochbrisanten Bundesliga-Kracher gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund am 1. April wird er wohl erstmals für die Bayern an der Seitenlinie stehen!

FC Bayern: Gerüchte um Nagelsmann-Entlassung gab es schon länger

Nagelsmann kam im Sommer 2021 von RB Leipzig für eine damalige Rekordablöse, die sich in Summe auf bis zu 25 Millionen Euro belaufen soll. Seine Debütsaison verlief insgesamt enttäuschend, am Ende stand lediglich die deutsche Meisterschaft. Im DFB-Pokal (0:5-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach in der 2. Runde) sowie der Champions League (Viertelfinal-Aus gegen den FC Villarreal) blieben die Münchner insgesamt weit hinter den Erwartungen zurück.

In dieser Saison sind die Münchner zwar noch in allen Wettbewerben vertreten, insgesamt verläuft die Spielzeit allerdings nicht ganz nach Wunsch. In der Bundesliga sind die Bayern aktuell nur Zweiter hinter Borussia Dortmund, im Viertelfinale der Champions League wartet in Manchester City zudem eine der stärksten Mannschaften Europas.

Schon in den vergangenen Wochen hatte sich an der Säbener Straße das Gerücht gehalten, dass sich die Bayern in Kürze von Nagelsmann trennen könnten. Gut möglich, dass die Münchner in die entscheidende Saisonphase mit Thomas Tuchel als Trainer gehen...