Gelbe Gefahr für Kimmich: Spanier leitet Königsklassen-Kracher gegen City

Am Dienstag trifft der FC Bayern im Viertelfinale der Champions League auf Manchester City. Schiedsrichter der Partie wird Jesús Gil Manzano. Der Spanier sprach in vier Champions-League-Partien in dieser Saison 23 Verwarnungen aus.

09. April 2023 - 18:30 Uhr | AZ/dpa

Rafael Borre (l) und Daichi Kamada diskutieren mit Schiedsrichter Jesus Gil Manzano. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild