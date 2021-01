Gegner des FC Bayern bei Klub-WM: Al Duhail SC oder Al Ahly SC

Bald steht für den FC Bayern die Klub-WM an. Im Halbfinale des Turniers geht es entweder gegen Al Duhail SC oder Al Ahly SC.

München - Der FC Bayern trifft im Halbfinale der Klub-Weltmeisterschaft in Katar auf Al Duhail SC oder Al Ahly SC. Die Fußball-Teams aus Katar und Ägypten spielen im Viertelfinale den Bayern-Gegner für das Semifinale am 8. Februar (19 Uhr) aus.

Im Vorjahr hatte sich der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp den Sieg bei der Klub-WM geholt. Das Turnier in Katar beginnt aufgrund der Absage von Auckland City FC am 4. Februar mit zwei Viertelfinals. Das Finale findet am 11. Februar (19 Uhr) statt.

Klub-WM: Der sechste Titel für den FC Bayern?

Der deutsche Rekordmeister ist als Champions-League-Sieger für das Halbfinale gesetzt und könnte den sechsten Titel innerhalb weniger Monate gewinnen. Das war bislang nur dem FC Barcelona 2009 gelungen.