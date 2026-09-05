AZ-Plus
Update

Gegen Schalke eingewechselt: FCB-StarJamal Musiala erstmals wieder auf dem Platz

Nachdem Jamal Musiala die ersten drei Pflichtspiele der Saison verpasst hatte, steht er auf Schalke wieder auf dem Spielberichtsbogen. In Gelsenkirchen nimmt Musiala zunächst auf der Bank Platz, wird dann aber in der zweiten Hälfte eingewechselt.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Gegen Schalke 04 wieder auf dem Platz: Jamal Musiala
Gegen Schalke 04 wieder auf dem Platz: Jamal Musiala © IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal
Gelsenkirchen

Jamal Musiala steht beim Bundesliga-Auswärtsspiel des FC Bayern München auf Schalke wieder im Kader der Münchener. Der 23-jährige Nationalspieler tauchte als einer der 20 Spielern auf dem Spielberichtsbogen des FC Bayern auf. Der Offensivspieler nahm in Gelsenkirchen zunächst auf der Bank Platz. In der 57. Minuten wurde er dann für Lennart Karl eingewechselt.

Musiala ist an einer neurologischen Dysfunktion erkrankt, die zu sogenannten Absencen führen kann. Bei den beiden Testspielen in der Saisonvorbereitung gegen RB Leipzig und den 1. FC Heidenheim war der Nationalspieler auf dem Feld zusammengebrochen. Wegen der Dysfunktion hatte der Jungstar zuletzt den Supercup gegen Borussia Dortmund, den Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart und das DFB-Pokal-Spiel in Osnabrück verpasst. 

Vor dem Auswärtsspiel auf Schalke hatte Bayern-Trainer Vincent Kompany die Öffentlichkeit darauf vorbereitet, dass es bei Musiala in Zukunft wieder zu einem Anfall auf dem Platz kommen könnte. "Selbst, wenn es mal passieren würde an einem der 40, 50, 60 Spieltage, dann ist es für uns kein großer Alarm mehr", sagte der Belgier.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.