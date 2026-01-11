Geduld ist gefragt: Wie FC-Bayern-Coach Kompany mit Kimmich und Musiala plant

Joshua Kimmich und Jamal Musiala stehen gegen den VfL Wolfsburg noch nicht zur Verfügung. Auch gegen den 1. FC Köln am Mittwoch sind beide Bayern-Stars noch fraglich.

Der Januar ist heiß. Von wegen mal locker reinkommen für die Bayern-Profis nach der Weihnachtspause, nach den zwölf Tagen Urlaub: Sieben Spiele in 21 Tagen – mit dem Jahresauftaktspiel der Münchner am Sonntagabend gegen den VfL Wolfsburg.

Es geht zum Jahresanfang zwar nicht direkt um Titel für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany. Dafür jedoch darum, gute Grundlagen zu legen, für die Zeit ab Februar/März, wenn "die Preise vergeben werden", wie der Belgier immer sagt - wenn sich die ersten Titelentscheidungen im DFB-Pokal und in der Champions League anbahnen.

Musiala und Kimmich stehen gegen Wolfsburg noch nicht zur Verfügung

Dann will jeder dabei sein – auch wenn in einer WM-Saison der Höhepunkt für die Nationalspieler erst im Juni/Juli folgt. Dann steht in Nordamerika die Weltmeisterschaft an. Da kann man es schon mal verschmerzen, wenn auf dem langen Weg zu möglichst vielen Titeln (erreicht Bayern beide Endspiele in den Cup-Wettbewerben, käme man im ersten Halbjahr bis Ende Mai auf 31 Pflichtspiele!) zu Beginn ein paar Spiele verpasst. Hinten wird die Ente fett.

Das gilt vor allem für zwei absolute Schlüsselspieler des FC Bayern und der Nationalmannschaft: Sechser Joshua Kimmich und Spielmacher Jamal Musiala. Dass sie zu Beginn des Jahres noch nicht zur Verfügung stehen, eint die beiden. Doch die Voraussetzungen sind gänzlich unterschiedlich.

Fall Kimmich: Safety first

Da ist der Fall Kimmich, der sich seit knapp zwei Monaten mit anhaltenden Problemen am Sprunggelenk herumplagt. Zwei Spiele verpasste er mit der Blessur, die der 30-Jährige sich Mitte November im Nationalelf-Fenster zugezogen hatte – darunter die Partie drei Tage vor Weihnachten in Heidenheim (4:0). Sechs Spiele bestritt Kimmich dennoch in dieser Periode, mal mit mehr, mal mit weniger Schmerzen – er biss auf die Zähne. Damit soll Schluss sein. Safety first. Erst gänzlich auskurieren, dann ran an den Speck. Wobei Kompany seinen Vizekapitän zurückhalten muss.

"Jo will immer pushen. Er will nicht ein Spiel mehr fehlen, als es sein muss", meinte der Bayern-Trainer am Samstag an der Säbener Straße und erläuterte das Ziel der verlängerten Zwangspause: "Wenn Jo zurückkommt, hoffe ich, dass das Problem definitiv gelöst ist und er wieder seinen Fußball spielen kann. Im Moment geht es in die richtige Richtung." Doch nachdem Kimmich zuletzt nur individuelle Laufeinheiten absolvieren konnte, dürfte die Partie am Mittwoch beim 1. FC Köln zu früh kommen. Das kurzfristige Ziel: Der Rückrundenauftakt am 17. Januar bei RB Leipzig. Aber auch da gilt: Eile mit Weile. Was nicht muss, das muss nicht.

Joshua Kimmich fällt wohl gegen den VfL Wolfsburg aus. © IMAGO

Musiala könnte gegen Köln wieder im Kader stehen

In der Bundesliga hat Bayern, bereits Herbst- bzw. Weihnachtsmeister, genügend Vorsprung. Das Sichern eines Platzes in den Top8 der 36er-Liga in der Königsklasse (mit noch zwei anstehenden Partien Ende Januar) hat Vorrang. Kimmich muss sich also in der für ihn schwierigsten Disziplin üben: Geduld.

Was auch für Musiala gilt. Der 22-Jährige hat sich über Monate in der Reha ans Teamtraining herangekämpft nach seinem Wadenbeinbruch Anfang Juli bei der Klub-WM in den USA. Am liebsten hätte der Spielgestalter schon im Dezember sein Comeback gegeben, doch ein ganzes Team stemmte sich – mit guten Argumenten – dagegen: Trainer Kompany und sein Stab sowie die Ärzte und Physios der Bayern. "Wir sind nahe dran, aber wir wollen diesen letzten Schritt nicht zu schnell machen", sagte der Münchner Trainer über Musiala und erklärte: "Diese Woche war gut für ihn, er hat fast alles mitgemacht im Training."

Fällt seit Juli mit einer Sprunggelenksverletzung aus: Jamal Musiala. © IMAGO/Philippe Ruiz

Doch die Partie gegen Wolfsburg kam noch zu früh. Wann wird es denn dann soweit sein? Die Reise nach Köln unter der Woche könnte Musiala mitmachen. Ein Kurzeinsatz hängt jedoch vom Spielverlauf ab. Musiala soll langsam und behutsam reinkommen, von Match zu Match mehr und mehr Minuten, sprich Spielpraxis, sammeln. Nur Geduld! Es steht Wichtiges an 2026.