"Frust aus dem Kopf": Bayern-Trainer Nagelsmann erklärt seinen Barfuß-Walk an der Säbener

Nach dem Ausscheiden in der Champions League wird Julian Nagelsmann barfuß laufend am Trainingsgelände beobachtet. Was es damit auf sich hatte, erklärte der Bayern-Trainer am Freitag.

16. April 2022 - 20:16 Uhr | AZ/dpa