Frohe Bayern-Kunde: "Wir haben fast Alphonso Davies wieder dabei"

Bayern-Verteidiger könnte in Stuttgart im Kader stehen – nach mehr als acht Monaten.

Für einen Bayern-Star wird es heuer ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk geben: Linksverteidiger Alphonso Davies, der seit Ende März wegen eines Kreuzbandrisses im Knie kein Spiel mehr absolviert hat, steht kurz vor dem Comeback. Das gab Trainer Vincent Kompany am Dienstag bekannt.

Davies-Comeback in Aussicht

"Wir haben fast Alphonso Davies wieder dabei", sagte der Belgier vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale bei Union Berlin. Es reiche bei Davies zwar "noch nicht für dieses Spiel", so Kompany, aber vielleicht schon für die Bundesliga-Partie beim VfB Stuttgart am Samstag.

Letzter Einsatz Ende März: Davies. © IMAGO/Ulrich Wagner

Für Davies geht damit eine lange Leidenszeit zu Ende. Der Kanadier hatte sich am 23. März bei einem Länderspiel gegen die USA schwer am Knie verletzt und seitdem in der Reha geschuftet.

"Als die Ärzte mir nach der Verletzung gesagt haben, wie lange es dauern könnte, dachte ich: Oh wow, das wird eine lange Reise", sagte Davies zuletzt: "Der Prozess ist mental schwieriger als körperlich. Nicht zu wissen, wie lange man raus ist und ob man bestimmte Dinge machen kann - das ist hart."

Rückkehr ins Training

Doch Davies hat es geschafft, in den vergangenen Monaten kämpfte er sich Schritt für Schritt zurück. Vor zwei Wochen stieg er dann wieder ins Mannschaftstraining ein. Nun naht die Rückkehr in den Kader.

Verlässt er Bayern im Winter? Sacha Boey. © IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Mittelfristig dürfte Davies Josip Stanisic aus der Startelf verdrängen, sofern er wieder auf sein Topniveau kommt. Konrad Laimer würde nach hinten rechts rücken. Auch Hiroki Ito, Raphael Guerreiro und Sacha Boey können als Linksverteidiger spielen. Wobei bei Boey ein Winterwechsel möglich ist, England-Klub Crystal Palace würde den Franzosen gern verpflichten.

Für Davies heißt die Zukunft ganz klar: Bayern. Nicht umsonst hat er seinen Vertrag bis 2030 verlängert. Jetzt geht es für ihn darum, sich vorzeitig zu bescheren. Mit dem Comeback vor Weihnachten.