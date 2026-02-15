AZ-Plus

Wolfsburgerinnen patzen – FC Bayern kann Titel einplanen

Die Bayern-Fußballerinnen können sich auf ihren vierten Meisterschaftstriumph in Serie einstellen. Dauerrivale VfL Wolfsburg leistet sich einen überraschenden Ausrutscher.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Die Meisterschaft ist für Wolfsburgs Stürmerin Alexandra Popp nach dem Remis gegen Essen weit entfernt. (Archivbild)
Die Meisterschaft ist für Wolfsburgs Stürmerin Alexandra Popp nach dem Remis gegen Essen weit entfernt. (Archivbild) © Swen Pförtner/dpa

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben im Titelkampf der Bundesliga möglicherweise entscheidende Punkte liegen lassen. Das Team von Trainer Stephan Lerch kam am 18. Spieltag nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Abstiegskandidat SGS Essen hinaus. Damit liegen die Wolfsburgerinnen, die ein Spiel weniger als der FC Bayern absolviert haben, bereits elf Punkte hinter dem Spitzenreiter und Vorjahresmeister aus München zurück. Die Münchnerinnen spielen erst an diesem Montag (18 Uhr) bei Werder Bremen.

Auch Popps Einwechslung hilft nicht

Die VfL-Fußballerinnen waren gegen den Abstiegskandidaten zwar durch Kessya Bussy in der 4. Minute in Führung gegangen, kassierten aber kurz nach der Pause den Ausgleich durch Ella Touon (48.).

Lesen Sie auch

Lerch brachte nach einer guten Stunde unter anderem noch die frühere DFB-Kapitänin Alexandra Popp. Die Gastgeberinnen verpassten aber den Siegtreffer, da Ella Peddemors in der Nachspielzeit noch eine dicke Chance vergab.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.