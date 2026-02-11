AZ-Plus

Bayern-Fußballerinnen deklassieren Schlusslicht Jena

Die Münchnerinnen setzen sich mit 6:0 gegen Jena durch. Im Bundesliga-Nachholspiel überzeugen sie trotz einiger Ausfälle und bauen ihren Vorsprung in der Liga weiter aus.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Jovana Damnjanovic brachte die Münchnerinnen früh in die Spur. (Archivbild)
Jovana Damnjanovic brachte die Münchnerinnen früh in die Spur. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Bayern-Fußballerinnen haben das Nachholspiel in der Bundesliga bei Schlusslicht Carl Zeiss Jena klar für sich entschieden. Beim 6:0 (3:0) trafen Jovana Damnjanovic (19. und 26. Minute), Momoko Tanikawa (39.), Georgia Stanway (50.), Pernille Harder (60.) und Winter-Neuzugang Edna Imade (88.) für den souveränen Tabellenführer. Jenas Lisa Gora (84.) vergab durch einen verschossenen Foulelfmeter die einzig nennenswerte Chance auf den Ehrentreffer.

Beim 0:0 im Hinspiel hatten die diesmal komplett chancenlosen Thüringerinnen gegen den Spitzenreiter noch kräftig überrascht. Es war der einzige Ausrutscher der Münchnerinnen, die alle anderen 16 Ligaspiele gewonnen haben. Der Vorsprung auf Verfolger Wolfsburg beträgt nun zwölf Punkte, allerdings hat der Tabellenführer zwei Spiele mehr absolviert als der VfL.

FC Bayern dominiert nach Belieben

Grüßt von der Tabellenspitze: Bayern-Coach José Barcala. (Archivbild)
Grüßt von der Tabellenspitze: Bayern-Coach José Barcala. (Archivbild) © Jens Niering/dpa

Bayern-Coach José Barcala, der unter anderem auf die Nationalspielerinnen Klara Bühl (Belastungssteuerung) und Alara Sehitler (Teilruptur des vorderen Kreuzbands) verzichten musste, sah vor 2038 Fans im Ernst-Abbe-Sportfeld einen dominanten Auftritt seiner Elf. Damnjanovic mit zwei Einzelaktionen und Tanikawa, die mithilfe des Innenpfostens traf, machten schon zur Pause alles klar.

Die Jenaerinnen, die nach dem überraschenden 2:1 am Sonntag bei Union Berlin neue Hoffnung im Abstiegskampf schöpfen, waren auch nach dem Seitenwechsel überfordert. Goras verschossener Elfmeter, der am linken Pfosten landete, passte ins Bild eines gebrauchten Abends.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Bitte beachten Sie, dass die Kommentarfunktion unserer Artikel nur 72 Stunden nach Veröffentlichung zur Verfügung steht.
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.