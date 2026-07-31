Einen internationalen Titel konnte Klara Bühl – lässt man die U17 Europameisterschaft im Jahr 2016 mal außen vor – bisher nicht gewinnen, dennoch ist die 25-Jährige vom FC Bayern seit dem letzten Marktwert-Update des Portals "Soccadonna" die aktuell teuerste Fußballerin der Welt.

Zwar ist es schon etwas her, dass die deutschen Fußballerinnen international einen großen Titel gewinnen konnten, doch auf den Marktwert der deutschen Kickerinnen scheint sich dies nicht negativ auszuwirken – im Gegenteil.

Das Portal "Soccadonna", quasi die weibliche Version von "Transfermarkt", ordnet den Spielerinnen weltweit einen Marktwert zu. Und bei der letzten Aktualisierung hat vor allem eine deutsche Spielerin einen ganz großen Sprung nach oben gemacht: Klara Bühl (25) vom FC Bayern München.

Sprung um 550.000 Euro – Klara Bühl aktuell die teuerste Fußballerin der Welt

Der Marktwert der Mittelfeldspielerin des deutschen Double-Gewinners wurde von 1,1 Millionen Euro um 550.000 Euro auf 1,65 Millionen Euro erhöht. Niemals zuvor hatte eine Spielerin bei "Soccadonna" einen höheren Marktwert. Klara Bühl ist damit aktuell die teuerste Fußballerin der Welt und lässt damit sogar die amtierende Weltfußballerin Aitana Bonmatí vom FC Barcelona hinter sich, die aktuell mit 1,6 Millionen Euro bewertet wird.

Wie lange Bühl den Platz an der Sonne genießen kann, ist unklar, denn in der Vergangenheit wurden bei "Soccadonna" die Marktwerte in der deutschen Liga zu einem anderen Zeitpunkt aktualisiert als in England oder Spanien. So stammt der derzeitige Marktwert von Bonmatí noch aus dem Sommer 2025 und dürfte wohl in Kürze aktualisiert werden.

Bühl und Bonmatí könnten in Zukunft vielleicht auch das gleiche Trikot überziehen. Auf die Frage, welche Spielerin Bonmati gerne nach Barcelona holen würde, antwortete die Spanierin mit "Klara Bühl".

Vertrag läuft 2027 aus – Klara Bühl im Ausland heiß begehrt

Bereits im vergangenen Sommer bahnte sich ein Wechsel von Klara Bühl zu den Katalaninnen an, die 25-Jährige soll der Wunschtransfer der Spanierinnen gewesen sein. Spätestens im nächsten Jahr könnte dieses Thema wieder Fahrt aufnehmen, denn der Vertrag von Bühl bei den Münchnerinnen läuft im Sommer 2027 aus. Und die aktuell teuerste Fußballerin der Welt ist gefragt, nicht nur in Spanien.

Neben Klara Bühl hat es noch eine weitere Fußballerin des FC Bayern in die Top 20 der wertvollsten Fußballerinnen geschafft. Die Japanerin Momoko Tanikawa (21) belegt mit einem Marktwert von 800.000 Euro den 17. Platz. Unter den U21-Spielerinnen schafft es die 21-Jährige, die seit Januar 2024 beim FC Bayern unter Vertrag steht, sogar auf Rang drei.