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Union und Bayern-Frauen eröffnen Bundesliga-Saison

Im April machte der FC Bayern den Titelgewinn mit einem Sieg in Berlin perfekt. Zum Auftakt der neuen Spielzeit kommt es genau wieder zu dieser Paarung in der Frauen-Bundesliga.
dpa |
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Pernille Harder (l) und die Bayern-Frauen siegten in der vergangenen Spielzeit mit 3:2 in Berlin. (Archivbild)
Pernille Harder (l) und die Bayern-Frauen siegten in der vergangenen Spielzeit mit 3:2 in Berlin. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa
Berlin/München

Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin und von Doublegewinner FC Bayern München eröffnen die Bundesliga-Saison 2026/27. Wie der DFB mitteilte, findet die Partie am Freitag, dem 21. August, im Stadion An der Alten Försterei statt. Anpfiff ist um 18.20 Uhr. Das ZDF, MagentaSport und DAZN übertragen die Begegnung.

Kompletter Spielplan am 16. Juli

Das Union-Team wird damit auch für die Zuschauerresonanz als Aufsteiger in der abgelaufenen Spielzeit belohnt: Insgesamt kamen 106.708 Fans zu den Spielen, im Schnitt 8.208. Gegen die TSG Hoffenheim gab es mit 13.978 Besuchern einen Saisonrekord. Den kompletten Rahmenspieltag veröffentlicht der Deutsche Fußball-Bund am 16. Juli.

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