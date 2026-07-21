Bayerns Tanikawa schwärmt von Brezn und Oktoberfest

Momoko Tanikawa verrät vor dem Tokio-Trip des FC Bayern ihre kulinarischen Favoriten. Die japanische Fußball-Nationalspielerin erinnert sich an besondere Erlebnisse auf dem Oktoberfest.

Japans Fußball-Nationalspielerin Momoko Tanikawa hat vor der Tokio-Reise des FC Bayern ihre kulinarischen Vorlieben verraten. "Brezn, die mag ich gerne, und diese Weißwürste esse ich auch echt gerne", antwortete die 21 Jahre alte Offensivspielerin der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, welches deutsche Gericht sie besonders gerne esse. Wenn sie in München mit anderen kocht, dann aber "fast immer Gyoza", japanische Teigtaschen.

Typisch deutsch ist ihrer Meinung nach das Oktoberfest. "Ich hatte das Gefühl, dass man dort so richtig spüren kann, was Deutschland ausmacht", sagte Tanikawa, die seit Anfang 2025 für den FC Bayern spielt. "Meine Mutter und eine Freundin von ihr sind zu mir nach München zu Besuch gekommen. Da sind wir dann zusammen auf das Oktoberfest gegangen, und meine Mutter und ihre Freundin haben sich diese riesigen Ein-Liter-Bierkrüge bestellt und hatten viel Spaß."

Testspiel gegen Red-Bull-Klub

In den kommenden Tagen lockt erst mal die heimische Küche. Am Mittwochmorgen (Ortszeit) wird der Bayern-Tross für einen sechstägigen Trip in Tokio erwartet. Neben vier Trainingseinheiten, Medien- und Sponsorenterminen steht für das Team von Trainer José Barcala am Samstag auch ein Testspiel bei RB Omiya an, einem zur Red-Bull-Gruppe gehörenden japanischen Erstligisten.

Sie freue sich "riesig über die Gelegenheit, mit dem FC Bayern München in Japan spielen zu können", sagte Tanikawa, die aus der Millionenmetropole Nagoya stammt. "Und dabei wollen wir in Japan natürlich auch zeigen, dass wir als Bayern zu den absoluten Top-Clubs der Welt gehören."