Bayerns Power-Riegel gegen Barca

In der Gruppenphase der Königsklasse treffen die Münchnerinnen auf das Topteam aus Barcelona.

München - Da machen sie es ganz den Männern gleich: Auch die Bayernfrauen treffen in der Gruppenphase der Champions League auf den FC Barcelona. Nur dass die Spanierinnen im internationalen Vergleich noch ein bisserl besser sind als ihre männlichen Kollegen.

Barça muss weiterhin auf Weltfußballerin Alexia Putellas verzichten, die sich kurz vor EM-Start einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Die weiteren Gegnerinnen der Bayern sind in Gruppe D der FC Rosengard aus Schweden und wie im Vorjahr Benfica Lissabon.

Alle Gegnerinnen schlagbar

Bei der aktuellen Form der Münchnerinnen dürften aber alle Gegnerinnen schlagbar sein. Am Sonntag bezwang das Team von Alexander Straus Duisburg mit 4:0, zuvor setzten sie sich im Rückspiel der Qualifikation zur Champions League gegen Real Sociedad mit 3:1 durch.

In überragender Form dabei: Mittelfeldfrau Linda Dallmann, die gegen Duisburg doppelt traf (7., 17.) und das Toreschießen dabei herrlich einfach aussehen lässt. Innerhalb von zehn Minuten hatte die Mittelfeldfrau für die Entscheidung gesorgt. Ernsthafte Gefahr ging vom Tabellenachten nicht aus. Die beiden Treffer von Stürmerin Lea Schüller in der zweiten Halbzeit (74., 83.) von denen einer von Dallmann vorbereitet wurde, brachten zusätzliche Sicherheit.

Was aber ist denn nun Dallmanns Geheimnis? "Meine Mutter backt neuerdings Riegel und seitdem treffe ich immer. Die hat sie mir auch gestern extra vorbeigebracht", erzählte die 28-Jährige. Drei Liga-Tore, dazu je ein Treffer in der Champions League und im Pokal. Und die Bayern sind in der Liga noch ohne Gegentor. Beste Voraussetzungen für die Königsklasse, die am 19./20. Oktober startet. Zuvor steht noch die Partie beim 1. FC Köln an. Linda Dallmanns Mutter wird wohl noch ein paar Bleche in den Ofen schieben müssen.