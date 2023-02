Bayern-Frauen schießen sich für den Pokal warm

Drei Tore, drei Punkte: Die Münchnerinnen siegen in Potsdam. Nun geht's gegen Hoffenheim

München - Er war ein absolutes Muss, dieser 3:0-Sieg für die Bayern-Frauen - ganz besonders gegen den Tabellenletzten Turbine Potsdam. Vor drei Wochen war die letzte Partie der Hinrunde in Potsdam abgesagt worden, da der Rasen schlicht unbespielbar war.

Von Müdigkeit nach der Länderspielreise keine Spur

Nun konnte das Team von Trainer Alexander Straus beim Tabellenschlusslicht (ein Punkt aus elf Spielen) antreten - und abkassieren. Müdigkeit nach der Länderspielreise ließen sich die Bayern-Frauen nicht anmerken, auch, wenn es für manche hektisch war. Trainer Straus erzählte etwa, dass einige Spielerinnen von der Nationalmannschaft direkt nach Potsdam gekommen seien.

München siegt gegen Potsdam mit 3:0

Die englische Europameisterin Georgia Stanway macht nach zehn Minuten und einem Spitzensolo den Anfang, Kapitänin Lina Magull legte noch vor der Pause nach (35.), ehe Linda Dallmann für den Endstand sorgte (90.).

"Potsdam hat es uns durch ein gutes Defensivspiel schwer gemacht, aber wir haben viele Chancen kreiert und verdient gewonnen", sagte Straus. Der Sieg gibt den Bayern-Frauen ein gutes Gefühl für die kommenden (englischen) Wochen: Am Dienstag müssen sie im Pokal gegen den Tabellenvierten Hoffenheim ran, am Sonntag spielen sie in Bremen.