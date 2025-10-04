Frankfurt-Coach Toppmöller über sein Aus beim FC Bayern: "Ein brutal harter Moment"

Eintracht-Coach Dino Toppmöller erinnert sich an seinen Rauswurf in München: "Total falsch angefühlt."

Dino Toppmöller arbeitete vor seinem Job als Chefcoach bei der Eintracht unter Julian Nagelsmann als Assistent beim FC Bayern. Bis zum großen Knall Ende März 2023. "Das war mit Sicherheit ein brutal harter Moment, der sich inhaltlich auch total falsch angefühlt hat", sagte Toppmöller im Podcast "Phrasenmäher".

Die Entscheidung der damaligen Bayern-Verantwortlichen um Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic überraschte alle. Als Nagelsmann nach einem 1:2 bei Bayer Leverkusen während einer Länderspielpause im Skiurlaub war, leitete Toppmöller eine Trainingseinheit an der Säbener Straße.

"Wo ist hier die versteckte Kamera?": Toppmöller blickt auf seine Zeit beim FC Bayern zurück

"Abends haben sich die Ereignisse dann überschlagen", erinnerte sich Toppmöller, "irgendwann habe ich die Nachricht bei Bild als Schlagzeile gelesen. Das war wie in einem Film und ich dachte: ‚Okay, wo ist hier die versteckte Kamera?’" Die Bayern hatten noch in allen drei Wettbewerben Titel-Chancen, im Kader war der Assistent anerkannt und beliebt.

Toppmöller zog sich an jenem Abend zurück, Handy aus. Anrufe der Vereinsführung erreichten ihn bereits im Wissen der Entlassung. Für die schlechte Kommunikation nach innen und außen mussten die Bosse, die Thomas Tuchel kurzerhand installierten, einiges einstecken.

Wird neuer Trainer bei Eintracht Frankfurt: Dino Toppmöller. © Sven Hoppe/dpa

Toppmöller möchte mit Frankfurt "eine Ära" prägen

"Natürlich ist man erst mal am Boden zerstört, weil man so eine gute Beziehung zu vielen im Klub hatte. Dass wir in der Saisonphase, die für alle am meisten Spaß macht, weil es dann um die Titel geht, dann so gehen müssen - das habe ich bis heute nicht verstanden", so der 44-Jährige. Für ihn ist es "ein Moment, der dich als Persönlichkeit noch mal wachsen lässt".

Es kam Tuchel. Es entstand: Unruhe und eine chaotische Nachfolger-Suche. Aus heutiger Sicht wäre mehr Weitblick, mehr Geduld mit Nagelsmann (und Toppmöller) ratsam gewesen. Andererseits: Ohne Tuchel kein Kompany. Auf den trifft Toppmöller am Samstag.

Auf Kompanys Job schielt er nicht. "Wenn du siehst, was Eintracht Frankfurt für ein besonderer Klub ist, fühle ich mich hier einfach genau richtig und total wohl. Mega-Tradition, unfassbare Fans, eine brutale Energie." Toppmöller sprach davon "vielleicht eine Ära" prägen zu können "und da habe ich ehrlicherweise viel mehr Bock drauf".