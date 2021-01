Florian Neuhaus: Ein Ex-Löwe auf Bayerns Wunschzettel

Florian Neuhaus macht mit Top-Leistungen in Gladbach auf sich aufmerksam. Schlagen die Münchner zu?

München/Mönchengladbach - Die Fahrten zum Training waren für den Vater von Florian Neuhaus nicht leicht. Die insgesamt 120 Kilometer von Landsberg am Lech nach München und zurück bereiteten gerade im Winter kein Vergnügen, zudem lieferte er seinen Sohn auf dem Gelände von des TSV 1860 ab. Als glühender Bayern-Fan kostete das Vater Neuhaus einiges an Überwindung.

FC Bayern interessiert an Jung-Nationalspieler Neuhaus

Doch seine Mühen zahlten sich aus, und eine weitere Belohnung könnte folgen. Der Rekordmeister zeigt inzwischen reges Interesse an Florian Neuhaus. Der ehrgeizige Jung-Nationalspieler von Borussia Mönchengladbach könnte schon im Sommer den nächsten Karriereschritt vollziehen - und damit auch seinen Papa glücklich machen.

Alternative im DFB-Team: Neuhaus ist klar auf EM-Kurs. © dpa

Der 23-Jährige lobte die Münchner vor dem Aufeinandertreffen am Freitagabend im Borussia-Park als "wahrscheinlich die momentan beste Mannschaft der Welt". Und wer würde in dieser nicht gerne spielen? "Ich will mich da nicht festlegen", sagte Neuhaus im Spox-Interview. Aber: "Ich habe bei der Nationalmannschaft ja auch ein paar Jungs von den Bayern kennengelernt, die nur positiv über den Verein sprechen."

Lothar Matthäus: "Neuhaus ist eines der größten Talente"

Neuhaus passt perfekt ins Anforderungsprofil der Bayern. Er ist jung, schon Nationalspieler und verfügt über beeindruckendes Potenzial. "Neuhaus ist eines der größten Talente, mit beiden Beinen auf dem Boden, kein Spinner, gar nix. Und auf der Sechs hat Bayern Luft nach oben", sagte Lothar Matthäus der "Bild". Der deutsche Rekordnationalspieler ging einst wie Stefan Effenberg als Spieler oder Jupp Heynckes als Trainer den Weg von Mönchengladbach nach München.

Die Bayern, so ist zu vernehmen, haben Neuhaus schon länger auf dem Zettel und beobachten seine Entwicklung ganz genau. Ein Problem könnte allerdings die Vertragslaufzeit (bis Juni 2024) des Mittelfeldspielers sein. In Corona-Zeiten sitzt das Geld auch beim Branchenprimus nicht mehr so locker. Daher beschäftigen sich die Münchner mit Alternativen und landen dabei wieder am Niederrhein. Der Vertrag von Denis Zakaria (24) endet im Sommer 2022. Die Ablöse für den Schweizer Nationalspieler dürfte entsprechend geringer ausfallen.

Mönchengladbach bleibt bislang gelassen

In Mönchengladbach gibt man sich trotz der sich hartnäckig haltenden Gerüchte (noch) gelassen. "Sie spielen aber für uns", sagte Trainer Marco Rose vor dem Duell gegen die Bayern. Wo die Leistungsträger dann irgendwann einmal landen, das werde man sehen. Vize-Präsident Rainer Bonhof nannte es eine "Diskussion über ungelegte Eier". Co-Trainer Alexander Zickler kennt das Umfeld in München aus eigener Erfahrung.

Er hoffe zwar, dass es noch "eine ganze Weile dauert", bis Neuhaus den nächsten Schritt mache, sagte Zickler im "Merkur": "Man kann einem Florian Neuhaus aber auch nicht böse sein, wenn es dann doch etwas schneller passiert." Neuhaus sei schließlich "auf einem extrem guten Weg, um ein Top-Spieler, einer der ganz Großen zu werden". Die Diskussionen dürften daher in den kommenden Wochen und Monaten zunehmen. Nicht nur Papa Neuhaus wird sie ganz genau verfolgen.