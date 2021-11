Flitzer feiert Benfica-Sieg mit Bayern-Stars: Müller und Co. reagieren gelassen

Bei der Rückkehr von Julian Nagelsmann lieferte der FC Bayern eine starke Leistung ab und schlug Benfica Lissabon mit 5:2. Zu den Feierlichkeiten auf dem Rasen gesellte sich dann auch ein Flitzer.

München - Endlich ist wieder Stimmung in der Allianz Arena! Gegen Benfica Lissabon durfte der FC Bayern seine Heimstätte am Dienstagabend zum zweiten Mal in dieser Saison voll auslasten. Insgesamt waren zwar bloß 50.000 Zuschauer da – doch die konnten sich über einen sehr unterhaltsamen Fußball-Abend samt 5:2-Sieg freuen.

Einige Fans schossen dabei aber ein bisschen übers Ziel hinaus. Bei den Feierlichkeiten nach dem Spiel vor der Kurve gesellte sich kurzerhand ein Flitzer dazu, um den Sieg gemeinsam mit den Bayern-Stars zu zelebrieren. Die wiederum reagierten gelassen und warteten darauf, bis der junge Mann von einem Ordner abgeführt wurde.

Apropos: Die Sicherheitskräfte in der Allianz Arena scheinen sich noch nicht wirklich daran gewöhnt zu haben, dass mittlerweile wieder Zuschauer im Stadion sind. Schon während der Partie schafften es mehrere Flitzer, an den Ordnern vorbei aufs Spielfeld zu gelangen.