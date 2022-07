Fix: Robert Lewandowski nicht bei Team-Präsentation dabei

Robert Lewandowski hängt weiter beim FC Bayern fest, ein neues Barca-Angebot ist bis Freitagmittag nicht eingegangen. Doch jetzt könnte Bewegung in die Sache kommen...

Robert Lewandowski am Freitag im Bayern-Training.

München - Samstagnachmittag, 15 Uhr, Allianz Arena – und eine Frage: Wird Robert Lewandowski (33) noch dabei sein? Der polnische Weltklasse-Stürmer des FC Bayern steht kurz vor dem Wechsel zum FC Barcelona, die offizielle Teampräsentation inklusive Trainingseinheit vor den eigenen Fans wird er verpassen. Dort hätten ihm ohnehin Pfiffe der Bayern-Anhänger gedroht.

Lewandowski-Poker zieht sich hin

Die Katalanen hatten nach AZ-Informationen bis Freitag zwar noch immer kein verbessertes Angebot für Lewandowski abgegeben. Doch laut "The Athletic" kamen sich Bayern und Barça bei den mündlichen Verhandlungen immer näher. 50 Millionen Euro als fixe Ablösesumme hatte Bayern für Lewy aufgerufen. Barcelona entschied sich offenbar nach einigem Zögern, doch darauf einzugehen.

Eine weitere Zusammenarbeit war weder für Lewandowski noch für Bayern vorstellbar. Zu deutlich hatte er sich in den vergangenen Wochen öffentlich gegen den Klub ausgesprochen, zu belastet ist das Verhältnis inzwischen. Der Transferabschluss wurde noch für das Wochenende erwartet, auf die USA-Reise am Montag will Lewy verzichten.

Warten auf de Ligt

Beim zweiten großen Transfer, der noch vollzogen werden soll, ist Abwarten angesagt: Matthijs de Ligt (22). "Ich war als Spieler vier Jahre da, habe ein gutes Verhältnis zum Klub", sagte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic der "Bild" über die Verhandlungen mit Juventus Turin: "Wir haben zwei Gespräche geführt, jetzt müssen wir uns gedulden und schauen, was passiert." Grundsätzlich ist Salihamidzic aber optimistisch bei de Ligt, denn: "Für die Spieler ist es sexy, mit diesem Klub und diesem Trainer in die Zukunft zu gehen."

Ein weiterer Kandidat als Neuzugang in diesem Sommer ist der erst 17-jährige Stürmer Mathys Tel von Stade Rennes. Bislang haben die Franzosen allerdings zwei Bayern-Angebote abgelehnt. "Wir hören uns um, was unsere Mannschaft noch verstärkt", sagte Salihamidzic., der das Team "gut gerüstet" sieht.

Auch ohne Lewy.