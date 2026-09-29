Fix: Bayern-Legende Thomas Müller verlängert bei den Vancouver Whitecaps

Bayern-Ikone Thomas Müller verlängert bei den Whitecaps bis zum Sommer 2027: "Voll mit Verein identifiziert."

Das war’s noch nicht! Thomas Müller hat sich dazu entschieden, an seine herausragende Karriere noch ein Jahr dranzuhängen - genauer gesagt ein halbes. Wie sein Verein Vancouver Whitecaps am Dienstag bekanntgaben, hat der Publikumsliebling seinen Vertrag bis Sommer 2027 verlängert.

"Seit seiner Ankunft vor etwas mehr als einem Jahr hat sich Thomas voll und ganz mit diesem Verein, dieser Stadt und dieser Provinz identifiziert. Er hat die Siegermentalität, die wir in den letzten Jahren innerhalb unserer Mannschaft aufgebaut haben, weiter gestärkt und gleichzeitig gezeigt, wie sehr er sich für den Erfolg dieses Vereins einsetzt und wie sehr er gewinnen will", sagt Sportdirektor Axel Schuster: "Es steht außer Frage, dass wir als Verein seit Thomas’ Ankunft neue Höhen erreicht haben."

Müller nimmt an Mini-Saison der MLS teil

Die US-Liga MLS, in der Müller mit seinen Whitecaps spielt, stellt ihren Kalender auf den europäischen Rhythmus um. Künftig wird nicht mehr nach dem Kalender gespielt, sondern die Saison beginnt im Herbst und endet im späten Frühjahr. Eingeführt wird das neue Format zur Saison 2027/28.

Um nach dem Ende der aktuellen Spielzeit, mit der letzten Partie im Dezember, im ersten Halbjahr 2027 keine monatelange Pause zu haben, führt die MLS ab kommendem Februar einmalig eine verkürzte Mini-Saison mit nur 14 Spieltagen durch. Anfang Mai starten dann die Playoffs, die sich bis Ende des Monats hinziehen werden. Mindestens diese eine Mini-Saison wird Müller also noch mitnehmen.

Der Weltmeister von 2014 wechselte im Sommer vergangenen Jahres nach 25 Jahren beim FC Bayern nach Vancouver und unterschrieb dort einen Eineinhalbjahresvertrag bis Ende Dezember 2026. Bei den Whitecaps etablierte sich der mittlerweile 37-Jährige umgehend als Führungsspieler und Leistungsträger. Schon in seiner Debütsaison erreichte der Angreifer das Finale der Playoffs, musste sich dort aber Inter Miami um Mega-Star Lionel Messi 1:3 geschlagen geben.