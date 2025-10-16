Sacha Boey ist auch gegen den BVB in der Startelf gefragt. Raphael Guerreiro angeschlagen.

Im fast schon winterlich-kalten München gab es am Donnerstag negative Personal-Nachrichten für Bayern-Trainer Vincent Kompany: Linksverteidiger Raphael Guerreiro trainierte wie bereits während der gesamten Länderspielpause nur individuell, den Portugiesen plagen muskuläre Probleme.

Und damit dürfte er im Klassiker gegen Borussia Dortmund am Samstag fehlen. Ebenfalls ärgerlich: Josip Stanisic, der sich vor einem Monat einen Innenbandteilriss im Knie zugezogen hatte, ist noch nicht so weit wie erhofft. Auch der kroatische Nationalspieler fehlte im Mannschaftstraining am Nachmittag und wird wohl am Samstag von der Tribüne aus zuschauen.

FC Bayerns Abwehr gegen Dortmund stellt sich von alleine auf

Heißt: Die Abwehr der Münchner stellt sich erneut von alleine auf, weil auch Alphonso Davies (Kreuzbandriss) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch) noch keine Alternativen sind.

Bayern-Profi Alphonso Davies arbeitet nach einer schweren Knieverletzung am Comeback. (Archivbild) © Andreas Gora/dpa

Innen verteidigen Jonathan Tah und Dayot Upamecano, Konrad Laimer rückt nach links. Und rechts ist Sacha Boey gefragt. Der 25-jährige Franzose, lange Zeit außen vor bei Bayern nach seinem Wechsel von Galatasaray Istanbul im Januar 2024 für 30 Millionen Euro, stand in der Liga zuletzt dreimal in Folge in der Startelf – gegen Hoffenheim (4:1), Bremen (4:0) und Frankfurt (3:0).

Boey genießt das Vertrauen von Trainer Kompany

Boey erledigte seine Aufgabe ordentlich bis gut, aber klar: Der Gipfel gegen Dortmund ist nun seine große Bewährungsprobe im Dress der Münchner. "Es ist mir wichtig, dass ich enormes Vertrauen in jeden einzelnen Spieler habe, den ich habe. Es gibt keine Ausnahmen", sagte Kompany zuletzt: "Sacha ist ein Teil davon."

Bislang zahlt Boey die Rückendeckung auf dem Platz zurück, doch gegen den BVB um die schnellen Angreifer Karim Adeyemi und Maximilian Beier wird er vermutlich gefordert werden wie nie in den vergangenen Wochen. Besteht Boey diese Prüfung?