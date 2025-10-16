AZ-Plus

Jetzt muss Boey liefern – Bayerns Ersatz-Abwehr vor der Dortmund-Prüfung

Sacha Boey ist auch gegen den BVB in der Startelf gefragt. Raphael Guerreiro angeschlagen.
Autorenprofilbild Maximilian Koch
Maximilian Koch |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Muss am Samstag gegen Dortmund ran: Sacha Boey.
Muss am Samstag gegen Dortmund ran: Sacha Boey. © IMAGO/HMB-Media

Im fast schon winterlich-kalten München gab es am Donnerstag negative Personal-Nachrichten für Bayern-Trainer Vincent Kompany: Linksverteidiger Raphael Guerreiro trainierte wie bereits während der gesamten Länderspielpause nur individuell, den Portugiesen plagen muskuläre Probleme.

Und damit dürfte er im Klassiker gegen Borussia Dortmund am Samstag fehlen. Ebenfalls ärgerlich: Josip Stanisic, der sich vor einem Monat einen Innenbandteilriss im Knie zugezogen hatte, ist noch nicht so weit wie erhofft. Auch der kroatische Nationalspieler fehlte im Mannschaftstraining am Nachmittag und wird wohl am Samstag von der Tribüne aus zuschauen.

FC Bayerns Abwehr gegen Dortmund stellt sich von alleine auf

Heißt: Die Abwehr der Münchner stellt sich erneut von alleine auf, weil auch Alphonso Davies (Kreuzbandriss) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch) noch keine Alternativen sind.

Bayern-Profi Alphonso Davies arbeitet nach einer schweren Knieverletzung am Comeback. (Archivbild)
Bayern-Profi Alphonso Davies arbeitet nach einer schweren Knieverletzung am Comeback. (Archivbild) © Andreas Gora/dpa

Innen verteidigen Jonathan Tah und Dayot Upamecano, Konrad Laimer rückt nach links. Und rechts ist Sacha Boey gefragt. Der 25-jährige Franzose, lange Zeit außen vor bei Bayern nach seinem Wechsel von Galatasaray Istanbul im Januar 2024 für 30 Millionen Euro, stand in der Liga zuletzt dreimal in Folge in der Startelf – gegen Hoffenheim (4:1), Bremen (4:0) und Frankfurt (3:0).

Boey genießt das Vertrauen von Trainer Kompany

Boey erledigte seine Aufgabe ordentlich bis gut, aber klar: Der Gipfel gegen Dortmund ist nun seine große Bewährungsprobe im Dress der Münchner. "Es ist mir wichtig, dass ich enormes Vertrauen in jeden einzelnen Spieler habe, den ich habe. Es gibt keine Ausnahmen", sagte Kompany zuletzt: "Sacha ist ein Teil davon."

Bislang zahlt Boey die Rückendeckung auf dem Platz zurück, doch gegen den BVB um die schnellen Angreifer Karim Adeyemi und Maximilian Beier wird er vermutlich gefordert werden wie nie in den vergangenen Wochen. Besteht Boey diese Prüfung?

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Südstern7 vor 10 Minuten / Bewertung:

    " ... wird er vermutlich gefordert werden wie nie in den vergangenen Wochen. "

    Nicht nur Boey wird gefordert werden sondern alle Spieler werden gefordert. Der BvB ist noch ungeschlagen und überzeugt bisher ähnlich wie der FC Bayern. Einen stärkeren Gegner wird man in der Bundesliga nicht finden. Die Dortmunder haben ein absolutes Hoch.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.