Fesch! Bayern-Stars posieren in Tracht beim Lederhosen-Shooting

Kurz vor dem Saisonstart stand für die Bayern das traditionelle Lederhosen-Shooting an. Auch das Oktoberfest war da natürlich Thema. Klicken Sie sich durch die Bilder.
Christina Stelzl
Traditionell bayrisch in Lederhosen zeigt sich auch in diesem Jahr wieder die Mannschaft des FC Bayern beim alljährlichen Paulaner Shooting.
Die drei Neuzugänge unter sich: Luis Díaz, Jonathan Tah und Tom Bischof (v.l.n.r.).
Fesch! Bayern-Trainer Vincent Kompany in Tracht.
Auch im Trikot wurde posiert: Harry Kane, Manuel Neuer und Joshua Kimmich (v.l.n.r.)
Vorbildlich: Michael Olise posiert mit Paulaner Alkoholfrei.
Luis Díaz probiert sich an der Quetschn.
Genau in einem Monat heißt's wieder "O'zapft is!" – dann steht in München die fünfte Jahreszeit an und es findet wieder das Oktoberfest statt. Die Stars des FC Bayern haben sich im Vorfeld schonmal in ihre Tracht geschmissen, das traditionelle Lederhosen-Shooting von Paulaner stand an. Diesmal nicht wie sonst am Nockherberg, sondern in den Bavaria Studios. 

Kurz vor dem Saisonauftakt am Freitag gegen RB Leipzig (20.30 Uhr, Sky und Sat.1) lachten und prosteten sich die Bayern-Stars am Dienstag in Tracht zu. 

Tah mit Debüt in Lederhose: "Für mich ist es das erste Mal, dass ich Tracht trage"

"Bei dem größten Volksfest der Welt in dieser wunderschönen Tracht live dabei sein zu können, das wird eine tolle Erfahrung für meine Familie und mich werden. Ich will es einfach genießen, Teil dieser Kultur zu sein und auf dem Oktoberfest zusammen mit meinen neuen Teamkollegen in Lederhosen zu feiern", freut sich Luis Díaz auf seinen ersten Wiesn-Besuch.

Auch Jonathan Tah genoss sein Debüt in der Lederhose. "Für mich ist es das erste Mal, dass ich Tracht trage, die Lederhose passt sehr gut und sieht cool aus. Ich freue mich schon riesig auf den traditionellen Wiesn-Besuch mit meiner neuen Mannschaft. Und ich hoffe natürlich, dass wir gerade in diesen zwei Oktoberfest-Wochen, in denen für uns vier Spiele auf dem Programm stehen, auch eine gute Figur auf dem Platz abgeben werden und die Fans begeistern", sagt der Nationalspieler.

Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die Lederhosen-Bilder der Bayern.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.