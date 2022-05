Feier nach Klassenerhalt: Uli Hoeneß macht sich über Stuttgart lustig – der Konter folgt sofort

Zuletzt hat sich Uli Hoeneß etwas abschätzig über die euphorische Feier beim VfB Stuttgart geäußert. Die Schwaben kontern nun in Person von Vorstandsboss Alexander Wehrle, der über die verhaltene Stimmung bei Bayerns Meister-Feierlichkeiten spricht.

München/Stuttgart - Dieser Spruch kam im Ländle offenbar überhaupt nicht gut an: Am Sonntag äußerte sich Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß zu den ekstatischen Feierlichkeiten beim VfB Stuttgart über den Klassenerhalt tags zuvor. "In Stuttgart denkt man ja, sie haben die Weltmeisterschaft gewonnen. Dabei sind sie nur nicht abgestiegen", sagte der Bayern-Patron gegenüber der " " etwas abschätzig über die Schwaben.

Der Konter vom VfB hat nicht lange auf sich warten lassen. "Wenn man die Emotionen bei den Feiern der Bayern sieht, denkt man, sie sind gerade 10. geworden – und nicht zum 10. Mal Meister", stichelte Vorstandsboss Alexander Wehrle nach München zurück.

Dramatische Schlussphase: VfB sichert sich spät den Klassenerhalt

Tatsächlich war die Stimmung bei den Bayern trotz gewonnener Meisterschaft eher gedämpft. Grund dafür war laut Spielern und Trainer Julian Nagelsmann die Tatsache, dass man den Titel bereits vor einigen Wochen gegen Borussia Dortmund rechnerisch fix gemacht hatte. Bei der Schalenübergabe im letzten Heimspiel der Saison nach dem Spiel gegen Stuttgart sei die Euphorie schon wieder verfolgen gewesen, auch bei der Meisterfeier auf dem Marienplatz war von Ekstase nur wenig zu sehen.

Bei den Stuttgartern hingegen war die Saison bis zur Schlussphase des letzten Spieltags extrem spannend. Erst durch den Siegtreffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit durch Kapitän Wataru Endo zum 2:1 gegen den 1. FC Köln sprang der VfB vom Relegationsplatz an Hertha BSC vorbei auf Rang 15 und sicherte sich so den Klassenerhalt.