FCB II nur mit Remis gegen Illertissen

Auch im fünften Spiel in Folge gelingt dem FCB II kein Sieg. Gegen Illertissen reichte es nach zweimaligem Rückstand immerhin noch zu einem Unentschieden.

München - Irgendwie scheinen die kleinen Bayern das Gewinnen verlernt zu haben. Auch im fünften Spiel in Folge konnte das Team von Coach Martin Demichelis keinen Sieg verbuchen. Gegen den FV Illertissen reichte es, trotz größter Anstrengung, nur zu einem 2:2. Dabei liefen die Bayern-Amateur zwei Mal einem Rückstand hinterher.

Jannik Ikendo Wanner brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung. Noch vor der Pause konnte Leon Fust mit einem Traumtor den Ausgleich für die Münchner erzielen (39.)

Nach zweimaligem Rückstand: FCB II schafft noch das Remis

In der zweiten Hälfte ging der FV Illertissen erneut in Führung, Yannick Glessing traf kurz nach Wiederanpfiff zum zwischenzeitlichen 1:2 für die Gäste (48.).

Doch die kleinen Bayern bewiesen Moral und konnten erneut ausgleichen. Timo Kern besorgte in der 62. Minuten den Treffer zum 2:2-Endstand.

Mit der Leistung seiner Jungs in Hälfte eins war Demichelis alles andere als zufrieden, der Verlauf der zweiten Hälfte konnten den Argentinier aber besänftigen.

"Wir haben in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel gemacht. Gegen einen kompakten Gegner aus Illertissen haben wir uns schwergetan. In der zweiten Halbzeit haben wir zweimal gewechselt und besser gespielt. Mit der kämpferischen Leistung meiner Jungs bis zum Schluss bin ich sehr zufrieden. Leider konnten wir am Ende aber keinen Sieg holen", wird Demichelis auf der Vereinsseite zitiert.

Demichelis wechselt auf fünf Positionen

Im Vergleich zum 4:4 gegen Buchbach gab es in der Startaufstellung fünf Änderungen. Jakob Mayer ersetzte Johannes Schenk zwischen den Pfosten. Für David Herold, Luca Denk, Roman Reinelt und Jonas Kehl spielten gegen Illertissen Antonio Tikvić, Yusuf Kabadayi, Leon Fust und Angelo Brückner von Anfang an.

Mit 13 Zählern aus neun Partien belegt der FCB II aktuell den siebten Tabellenrang der Regionalliga Bayern.