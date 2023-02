FCB II feiert Last-Minute-Sieg gegen Tabellenführer Unterhaching

Mit einem Treffer in der Nachspielzeit gelingt dem FCB II ein wichtiger Sieg im S-Bahn-Derby gegen Spitzenreiter Unterhaching. Vor der Partie wurde dem verstorbenen Rainer Ulrich gedacht.

München - Perfekter Start der Bayern-Amateure ins Fußballjahr 2023. Dank eines Treffers von Hyunju Lee in der Nachspielzeit (90. +2) feiern die kleinen Bayern einen 2:1-Heimsieg im S-Bahn-Derby gegen die SpVgg Unterhaching.

Bereits in der 9. Spielminute konnte Grant-Leon Ranos, nach einer Hacken-Vorlage von Timo Kern, die Hausherren vor 2.200 Zuschauern im Grünwalder Stadion mit 1:0 in Führung bringen. Doch fünf Minuten später gelingt den Hachingern durch Manuel Stiefler der Ausgleich.

Doppel-Rot kurz vor Schluss

Eben jener Stiefler musste dann in der 87. Minute nach einem groben Foulspiel mit glatt rot vom Platz. Zum Kabinentrakt begleitet wurde er vom Münchner Arijon Ibrahimović, der Stiefler nach dem Foul zu Boden schubste und ebenso den roten Karton erblickte.

Mit zehn gegen zehn ging es in die letzten Minuten der Partie, in der Hyunju Lee Hachings Keeper umkurvt und den Ball souverän 2:1-Endstand einschob und den FCB II für eine starke Schlussviertelstunde belohnte.

"Es war ein überragendes Derby. Wir haben ein tolles Spiel gesehen, die Jungs haben sich in jeden Zweikampf geworfen und mit einer Energieleistung das Tor erzwungen. Wenn man das Spiel am Ende so für sich entscheiden kann, zeigt sich schon, dass es läuft", wird FCB-II-Trainer Holger Seitz nach dem Sieg auf der Vereinsseite zitiert.

Gedenkminuten für den verstorbenen Rainer Ulrich

Im Vergleich zum Testspiel gegen den FC Liefering wechselte Seitz nur auf einer einzigen Position. Ibrahimović stand anstelle von Désiré Sègbè in der Startelf der Münchner.

Vor Spielbeginn hielten beide Teams eine Gedenkminute für den Anfang des Jahres im Alten von 73 Jahren verstorbenen Rainer Ulrich ab. Dieser war über 13 Jahre als Trainer und Co-Trainer für die Amateure des FC Bayern aktiv und formte in dieser Zeit zahlreiche Talente wie Sammy Kuffour, Dietmar Hamann, Alexander Zickler und David Alaba.