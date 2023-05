FC Liverpool und Manchester City: Auf diese Klubs trifft der FC Bayern auf der Summer-Tour

Der FC Bayern wird einen Teil der Vorbereitung auf die neue Saison 2023/24 in Japan und Shanghai absolvieren. Nun gab der deutsche Rekordmeister die Gegner auf der Summer-Tour bekannt.

Beglückten bereits in den letzten Jahren die Bayern-Fans rund um den Globus: Die Bayern-Stars um Javi Martínez.

München - Auch wenn die aktuelle Saison noch zwei Spieltage hat, beginnt beim FC Bayern bereits die Vorbereitung auf die neue Spielzeit.

Einen Teil davon wird der deutsche Rekordmeister in diesem Jahr in Japan und Shanghai verbringen. Nun haben die Münchner die Testspielgegner bekanntgegeben.

Hochkarätige Gegner auf Summer-Tour des FC Bayern

Dabei warten auf die Bayern-Fans aus Asien echte Leckerbissen. Zum Auftakt der Asien-Tour trifft der FC Bayern im Nationalstadion von Tokio auf Champions-League-Viertelfinalgegner Manchester City um Pep Guardiola.

Drei Tage später kommt es dann zum Aufeinandertreffen mit dem Lokalklub Kawaski Frontale, der gerade den zehnten Platz in der 1. Liga Japans belegt.

FC Bayern bestreitet letztes Testspiel in Shanghai gegen Liverpool

Zum Abschluss der Sommer-Tour geht es für die Münchner nach Shanghai.

Dort wird der FC Bayern am 2. August sein letztes Testspiel in Asien gegen Jürgen Klopp und den FC Liverpool bestreiten, ehe es einen Tag später zurück in die bayrische Landeshauptstadt geht.

FC Bayern war schon 2017 in Asien

Bereits in den vergangenen Jahren reisten die Münchner rund um den Globus, um sich zu vermarkten. Vor einem Jahr war der deutsche Rekordmeister noch in den USA, 2017 ging es für Müller und Co. nach China und Shanghai.