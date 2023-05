Bayern-Leihgabe Tillman in Schottland ausgezeichnet

Der vom FC Bayern München an den schottischen Fußball-Rekordmeister Glasgow Rangers verliehene Malik Tillman ist in Schottland zum besten Jungprofi der Saison gewählt worden. Der 20 Jahre alte Offensivspieler hatte in der zu Ende gegangenen Saison zwölf Tore in 42 Pflichtspielen für den Vizemeister erzielt. Noch steht nicht fest, ob die Rangers Tillman für die neue Saison fest verpflichten.

15. Mai 2023 - 22:37 Uhr | dpa

Ibrahim Sangare (r) vom PSV Eindhoven in Aktion mit Malik Tillman (M) von den Rangers. © Steve Welsh/PA Wire/dpa/Archiv