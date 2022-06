FC Chelsea ist raus aus dem Poker um Robert Lewandowski

Der Bayern-Star will nicht nach England wechseln. Der FC Barcelona bleibt der große Favorit.

München - Während europaweit über seine Zukunft spekuliert wird, macht sich Robert Lewandowski gerade eine ziemlich gute Zeit.

Der 33-Jährige genießt mit seiner Familie den Sommerurlaub an der türkischen Mittelmeerküste, unter anderem bei einer Strandparty mit Ehefrau Anna, wie er auf Instagram dokumentierte.

Mané kommt am Dienstag zum Medizincheck

Erst ab 8. Juli werden die Nationalspieler wieder im Training des FC Bayern erwartet, ob der polnische Superstar dann auch dabei sein wird? Sein neuer Traumklub FC Barcelona ist offenbar bereit, 50 Millionen Euro für Lewandowski zu zahlen.

2023 läuft dessen Vertrag aus. Das klingt nach einem guten Angebot, doch bislang schließt die Münchner Führungsetage um Vorstandschef Oliver Kahn einen Verkauf aus - trotz der bevorstehenden Verpflichtung von Sadio Mané (30). Der Senegelase wird an diesem Dienstag zum Medizincheck erwartet.

Robert Lewandowski: Paris oder Barcelona?

Lewandowskis Zukunft hingegen bleibt offen, nur eines ist inzwischen klar: Laut Sport1 will der zweimalige Weltfußballer nicht in die Premier League zum FC Chelsea wechseln, obwohl die Blues von Trainer Thomas Tuchel großes Interesse haben. Paris Saint-Germain baggert ebenfalls an Lewandowski, doch Barça ist weiter der große Favorit.