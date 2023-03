FC Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß hält Kane-Transfer für "völlig gaga"

Auf dem roten Sofa der AZ hat Uli Hoeneß einmal mehr bewiesen, dass er ein Freund offener Worte ist. Sei es, wenn es um mögliche Neuzugänge für den FC Bayern geht oder um Posten für verdiente Spieler des Vereins.

München - Uli Hoeneß wie er leibt und lebt: Am Montagabend hat der 75-Jährige auf dem roten Sofa der Abendzeitung Platz genommen.

Der Ehrenpräsident des FC Bayern unterhielt sich nicht nur angeregt mit AZ-Chefredakteur Michael Schilling und FC-Bayern-Reporter Patrick Strasser, sondern stand auch dem Publikum im Deutschen Theater Rede und Antwort.

Uli Hoeneß: "Grundsätzlich halte ich unseren Kader für den besten der Welt"

Steht Trainer Julian Nagelsmann bei einem Ausscheiden gegen Paris in Frage?

ULI HOENESS: Ich sehe das überhaupt nicht so dramatisch. Ich muss nicht immer mit Julian Nagelsmann einer Meinung sein, aber am Ende des Tages muss seine Rechnung aufgehen. Ich bin immer nervös, wenn wir hinterherrennen, aber ich glaube nicht, dass wir demnächst über Julian Nagelsmann diskutieren.

Die Abendzeitung begrüßte Uli Hoeneß im Rahmen ihres 75-jährigen AZ-Jubiläums bei ihrer Diskussionsreihe "Das rote Sofa – Themen, die München bewegen" im Barocksaal des Deutschen Theaters. © Daniel von Loeper

Wie schätzen Sie den aktuellen Kader ein?

Grundsätzlich halte ich unseren Kader für den besten der Welt. Das größte Fragezeichen vor der Saison war für mich die Nummer neun. Ich war total überrascht über die Leistung von Choupo-Moting. Ansonsten mache ich mir um den Kader keine Sorgen. Schauen Sie auf das Spiel am Mittwoch: ein Klub, bei dem Geld überhaupt keine Rolle spielt – und dann verlieren sie gegen uns, schießen kaum mal auf unser Tor!

Hoeneß über Kane: "Ich halte den Transfer für völlig gaga"

Ist ein Transfer von Harry Kane realistisch?

Ich halte den Transfer für völlig gaga. Das ist ein super Spieler, keine Frage, aber das sind Beträge, die ich als Präsident nie bezahlen würde.

Was halten Sie von Financial Fairplay?

Das ist ein Witz.

Hoeneß über Matthäus: "Wenn ich manchmal seine Vorschläge höre – das verstehe ich nicht"

Warum gibt es so wenig Frauen in Führungspositionen?

Im mittleren Management haben wir ziemlich viele Frauen. Für mich geht es auch nicht um Frau oder Mann, jung oder alt, sondern um gut oder schlecht.

"Ich glaube nicht, dass er bei Bayern mal eine wichtige Position übernehmen wird", sagt Uli Hoeneß über Lothar Matthäus. © Daniel von Loeper

Wird Lothar Matthäus einmal eine wichtige Position beim FC Bayern übernehmen?

Lothar ist eine sehr wichtige Persönlichkeit des FC Bayern der vergangenen 20 Jahre, ein hervorragender Fußballfachmann, aber manchmal vergisst er, dass er mal für diesen Verein gespielt hat. Wenn ich manchmal seine Vorschläge höre – das verstehe ich nicht. Da überschreitet er die Grenzen. Ich glaube nicht, dass er bei Bayern mal eine wichtige Position übernehmen wird. Wenn aber Bastian Schweinsteiger eines Tages käme, dann müsste der FC Bayern meiner Meinung nach darüber nachdenken.