FC-Bayern-Vorstandsboss Dreesen zum Neuer-Comeback: "Bald auf altem Niveau"

Für ein Comeback von Manuel Neuer beim Saisonstart am 18. August wird es wohl nicht reichen. Beim FC Bayern wird man nicht müde, dem 37-jährigen Keeper das Vertrauen auszusprechen.

München/Rottach-Egern - Die Verantwortlichen beim FC Bayern sind optimistisch, dass Torhüter Manuel Neuer künftig wieder auf Top-Niveau spielen kann. Er sei zuversichtlich, den 37 Jahre alten Nationalkeeper "bald auf altem Niveau" zu sehen, sagte Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen am Montag im Trainingslager des deutschen Rekordmeisters am Tegernsee.

Vorstandschef Dreesen über Torwart Neuer: "Manuel ist ein Teil des FC Bayern"

Das Vertrauen in den Torwart sei groß. "Wenn Manuel in sich rein hört und uns sagt: Ich komme zurück und ich will wieder angreifen und ich will das alte Niveau erreichen – wer wären wir, wenn wir nicht dieses Vertrauen in ihn hätten?", sagte Dreesen.

Neuer fehlt seit seinem Unterschenkelbruch im Dezember. Für ein Comeback beim Saisonstart am 18. August bei Werder Bremen wird es wohl nicht reichen. Aktuell trainiert Neuer individuell. Nach der Asienreise der Münchner soll er ins Mannschaftstraining teilintegriert werden. "Manuel ist ein Teil des FC Bayern. Es ist nicht nur ein verdienter Spieler, er ist ein Weltklasse-Torhüter, hat auf dem höchsten Niveau jahrelang mit die Titel für uns gewonnen", lobte Dreesen.

Inter Mailand will bei Yann Sommer offensichtlich die Ausstiegsklausel ziehen

Der 55-Jährige gab zu, dass die Torwart-Situation beim FC Bayern aktuell kompliziert sei. Neuer ist verletzt, Yann Sommer und Alexander Nübel wollen sich nicht mit der Reservistenrolle zufriedengeben und den Verein dem Vernehmen nach verlassen.

An Nübel hat unter anderem der VfB Stuttgart sein Interesse bekundet, Inter Mailand soll an Sommer dran sein. Wie der "Kicker" am Montag berichtete, ist der italienische Topklub drauf und dran, an Manchester United zu verkaufen und bei Sommer bereit, die Ausstiegsklausel von rund acht Millionen Euro zu ziehen. Demnach werden Gespräche zwischen beiden Vereinen erwartet.

Dreesen über verzwickte Torhüter-Situation: "Gemeinsam müssen wir für den Klub das Beste finden"

Fällt Neuer länger aus, könnte sich aber auch die Situation für Sommer und Nübel ändern. "Wir haben eine Verantwortung gegenüber den anderen und damit werden wir auch entsprechend umgehen. Es geht nicht darum, anderen ihren Weg zu versperren, aber gemeinsam müssen wir für den Klub das Beste finden", sagte Dreesen.

Neuer trainierte am heutigen Montag am Tegernsee. Der 37-Jährige wird aller Voraussicht nach auch in den nächsten Tagen jeweils eine Einheit bei der Mannschaft am Tegernsee und eine individuell an der Säbener Straße absolvieren.