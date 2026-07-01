Es hatte sich bereits angedeutet, jetzt ist es offiziell: Ismael Saibari wechselt von der PSV Eindhoven zum FC Bayern. Am Donnerstagabend bestätigte der Rekordmeister die Verpflichtung des marokkanischen WM-Stars.

Der erste Transfer des FC Bayern in diesem Sommer ist fix! Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstagabend offiziell bekanntgab, wechselt Ismael Saibari von der PSV Eindhoven nach München, wo er einen Vertrag bis 2031 unterschrieben hat und künftig mit der Rückennummer 34 auflaufen wird.

Aktuell weilt Saibari mit der marokkanischen Nationalmannschaft bei der WM. Dort trifft er am kommenden Samstag im Achtelfinale auf Co-Gastgeber Kanada mit seinem künftigen Teamkollegen Alphonso Davies. Saibari zählt zu den größten Entdeckungen des Turniers und erzielte in allen drei Gruppenspielen je einen Treffer, beim Weiterkommen gegen die Niederlande verwandelte er zudem den entscheidenden letzten Strafstoß.

Eberl: Saibari "einer der spannendsten Offensivspieler der WM"

"Wir freuen uns sehr, mit Ismael Saibari einen der spannendsten Offensivspieler dieser WM für den FC Bayern gewonnen zu haben", sagt Sportvorstand Max Eberl: "Solche Transfers entstehen nicht aus dem Moment heraus, sondern aus vorausschauender Arbeit: Entscheidend war, dass wir uns früh bei ihm positioniert haben, weil wir von Ismaels Fähigkeiten wussten und ihm von Beginn an eine konkrete Perspektive bei uns aufzeigen konnten. Ismael Saibari wird unserem Offensivspiel zusätzliche Qualität und Unberechenbarkeit geben."

Auch der Spieler selbst kommt in der Mitteilung zu Wort. "Bereits als Kind träumt man, bei einem Verein wie dem FC Bayern einen Vertrag zu unterschreiben – jeder weiß, dass das einer der größten Klubs der Welt ist. Der FC Bayern spielt jedes Jahr um die wichtigsten Titel wie die Champions League, und ich möchte hier so viele Titel wie möglich gewinnen", sagt der 25-Jährige: "Der Stil des FC Bayern passt zu mir, ich kann hier mein Spiel spielen und werde jeden Tag hart arbeiten, um der Mannschaft zu helfen. Der Trainer Vincent Kompany hat eine große Rolle bei meiner Entscheidung gespielt – ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."